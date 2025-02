Aramis Group peut-il maintenir son avantage sur un marché en plein bouleversement ?

Le marché du véhicule d’occasion traverse une mutation profonde, portée par la digitalisation, les nouvelles exigences environnementales et l’évolution des usages automobiles. Aramis Group, acteur majeur du secteur, affiche des résultats solides en 2024, mais doit faire face à un environnement concurrentiel de plus en plus structuré. La question n’est plus de savoir si l’entreprise peut croître, mais si elle peut maintenir sa position dominante dans un secteur en recomposition.

Une dynamique de croissance portée par une exécution rigoureuse

Avec un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros en 2024, une croissance des ventes de 22 %, et un EBITDA ajusté multiplié par cinq, Aramis Group confirme la pertinence de son modèle intégré. Son positionnement repose sur un contrôle étendu de la chaîne de valeur, de l’approvisionnement à la vente finale, optimisant ainsi les coûts et l’expérience client.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

La gestion des stocks, enjeu central du marché, s’appuie sur des algorithmes avancés et une organisation logistique efficace. Le groupe a su adapter ses flux pour répondre à la demande tout en maximisant ses marges, comme l’illustre la forte génération de trésorerie de 21,3 millions d’euros sur l’année écoulée.

Cette dynamique repose également sur un facteur-clé : la satisfaction client. Avec un Net Promoter Score (NPS) de 73, un niveau rarement atteint dans l’automobile, Aramis Group renforce la fidélisation et le bouche-à-oreille, levier stratégique dans un marché où la confiance joue un rôle décisif.

Un marché en recomposition, entre digitalisation et concentration

Si la croissance d’Aramis Group est indéniable, le marché du véhicule d’occasion connaît des transformations qui redéfinissent les rapports de force. D’une part, la digitalisation accélère la convergence entre plateformes et concessionnaires traditionnels. Autrefois dispersé, le secteur voit émerger des acteurs capables de structurer l’offre et de rationaliser la distribution. Des concurrents comme Autohero ou Cazoo adoptent des modèles similaires et bénéficient d’investissements massifs, leur permettant d’acquérir rapidement des parts de marché.

D’autre part, les grands groupes automobiles renforcent leur présence sur l’occasion. Historiquement focalisés sur le neuf, ils intègrent de plus en plus les véhicules reconditionnés dans leurs stratégies commerciales, profitant de leurs réseaux de concessionnaires pour concurrencer directement des entreprises comme Aramis Group. Cette évolution crée une pression supplémentaire sur les marges et oblige les pure players à se différencier davantage.

Enfin, la réglementation joue un rôle croissant. L’encadrement des émissions polluantes favorise le reconditionnement, mais impose également des standards de qualité toujours plus stricts. Aramis Group, qui positionne le véhicule reconditionné au cœur de son offre, devra adapter en permanence ses processus pour rester conforme aux évolutions législatives et répondre aux attentes des consommateurs.

Innovation et expansion : des leviers indispensables pour conserver l’avantage

Face à cette recomposition du marché, Aramis Group mise sur trois axes stratégiques pour maintenir sa position :

L’amélioration continue de l’expérience client

L’entreprise prévoit de renforcer son réseau de points de vente physiques et d’optimiser ses solutions de financement, afin de fluidifier l’achat et de rendre ses offres plus attractives. L’enjeu est double : réduire la friction dans le parcours client tout en augmentant le taux de conversion. L’optimisation des processus grâce à l’intelligence artificielle

L’intégration de la data et des algorithmes de pricing permet d’affiner la gestion des stocks et d’anticiper la demande. L’IA joue également un rôle clé dans l’amélioration des procédures de reconditionnement, garantissant une meilleure qualité des véhicules tout en réduisant les coûts opérationnels. L’accélération de la convergence des opérations européennes

La consolidation des marchés locaux et l’harmonisation des outils de gestion doivent permettre des synergies accrues et une amélioration des marges. L’objectif est de capitaliser sur la taille du groupe pour créer un effet d’échelle et renforcer sa compétitivité face aux nouveaux entrants.

Un modèle robuste, mais sous pression

Aramis Group possède des atouts indéniables : une exécution maîtrisée, un modèle intégré performant, et une capacité d’adaptation rapide. Cependant, l’intensification de la concurrence, la pression sur les marges, et la nécessité d’innover en permanence imposent une vigilance stratégique. La réussite des prochaines années dépendra de la capacité du groupe à maintenir son avance technologique, à pérenniser son avantage en termes d’expérience client, et à renforcer ses positions sans compromettre sa rentabilité. Un exercice que les équipes d’Amaris Group ont jusqu’à présent réussi avec brio.