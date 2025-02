La Maison des Startups LVMH : un incubateur de luxe, catalyseur d’innovations pour les sociétés du groupe de Bernard Arnault

Depuis 2017, La Maison des Startups LVMH incarne une approche singulière de l’innovation dans le secteur du luxe. Plus qu’un programme d’accélération, elle s’affirme comme un espace d’expérimentation stratégique, où startups et Maisons du groupe explorent conjointement les mutations technologiques et les nouveaux usages. À l’heure où le luxe doit conjuguer tradition et modernité, cette initiative interroge : vise-t-elle à nourrir un écosystème entrepreneurial ou à structurer un laboratoire à ciel ouvert pour le groupe ?

Un programme construit dans la durée

Contrairement aux dispositifs d’innovation éphémères adoptés par certains grands groupes, La Maison des Startups LVMH s’inscrit dans une logique d’itération et de consolidation. Depuis sa création, elle a accueilli plus de 200 startups, réparties sur dix saisons successives. La onzième, qui s’ouvre (pour s’y inscrire c’est ici), reflète cette dynamique d’ouverture et de continuité.

LVMH ne veut pas se contenter d’offrir un cadre propice à l’émergence de jeunes pousses. Le programme repose sur une logique d’intégration progressive. Chaque startup sélectionnée bénéficie d’un accès privilégié aux Maisons du groupe, avec pour objectif d’explorer des cas d’usage concrets, en lien avec les besoins identifiés en interne. Cette approche distingue La Maison des Startups des accélérateurs traditionnels, souvent focalisés sur la montée en puissance rapide des jeunes entreprises sans garantie de collaboration effective avec le groupe hôte.

Une sélection alignée sur les enjeux stratégiques du groupe

Loin d’un sourcing opportuniste, les startups retenues doivent répondre à des problématiques précises, déclinées en six axes prioritaires :

Excellence opérationnelle : digitalisation des processus industriels et optimisation logistique.

: digitalisation des processus industriels et optimisation logistique. Image et désirabilité des marques : IA et neurosciences appliquées à la communication et au marketing.

: IA et neurosciences appliquées à la communication et au marketing. Expérience employé, diversité et inclusion : solutions RH augmentées par la technologie.

: solutions RH augmentées par la technologie. Expériences digitales immersives : interfaces innovantes mêlant réalité virtuelle, IA et création de contenu.

: interfaces innovantes mêlant réalité virtuelle, IA et création de contenu. Omnicanal et retail : optimisation des parcours clients physiques et digitaux.

: optimisation des parcours clients physiques et digitaux. Durabilité et Greentech : matériaux innovants, recyclage et conception responsable.

Ce découpage structure une démarche d’innovation, où chaque startup est sélectionnée non pour son potentiel disruptif, mais pour sa capacité à s’intégrer de manière cohérente dans l’écosystème LVMH. Il ne s’agit pas de réinventer les fondamentaux du luxe, mais de les renforcer par des technologies et des modèles complémentaires.

Un levier d’expérimentation grandeur nature

La Maison des Startups se distingue également par son mode opératoire centré sur l’expérimentation. Plutôt que d’imposer aux Maisons du groupe des solutions préconçues, LVMH encourage un processus d’exploration et de validation en conditions réelles.

Certaines startups voient leur technologie testée au sein d’une ou plusieurs Maisons, dans le cadre de proofs of concept (PoC). Celles dont l’impact s’avère concluant accèdent alors à une phase de déploiement à l’échelle, via le LVMH Lab ou la plateforme Preferred Partners. Cette dernière regroupe un ensemble de solutions référencées, déjà éprouvées et prêtes à être adoptées par les différentes entités du groupe.

Ce mécanisme confère à La Maison des Startups une fonction de filtre stratégique, où seules les innovations ayant démontré leur valeur passent à une phase d’implémentation plus large. Ce processus réduit les risques inhérents aux expérimentations technologiques, tout en garantissant que chaque avancée s’aligne avec les standards d’excellence du groupe.

Un modèle hybride entre incubateur et centre de recherche appliquée

La pérennité du programme et la structure de son dispositif font de La Maison des Startups LVMH un modèle atypique. À la différence des incubateurs classiques, il ne repose pas sur un schéma transactionnel entre le groupe et les startups, où ces dernières bénéficieraient d’un financement direct en échange d’une collaboration. Ici, la valeur réside dans l’opportunité d’intégration : chaque startup retenue accède à un réseau de partenaires et à des ressources qui lui permettent de tester et d’adapter ses solutions au marché du luxe.

Dans le même temps, LVMH ne cherche pas uniquement à favoriser l’émergence de nouvelles entreprises : il s’agit aussi d’un dispositif d’innovation appliquée, où le groupe analyse et structure des tendances en cours pour mieux orienter sa stratégie d’intégration technologique. Cet équilibre entre ouverture entrepreneuriale et validation industrielle confère au programme un rôle bien plus large que celui d’un simple accélérateur.

Vers une consolidation de l’innovation de long terme

Avec l’arrivée de la 11ᵉ saison, il apparaît clairement que La Maison des Startups LVMH ne se contente pas de capter des tendances, mais construit un modèle d’innovation maîtrisé et itératif. Loin de l’image d’un simple programme de collaboration avec des startups, elle constitue un mécanisme d’absorption progressive des mutations technologiques, au service d’un luxe qui se renouvelle sans jamais perdre son essence.

Cette approche témoigne d’une compréhension fine des enjeux du secteur : dans un univers où l’innovation ne doit jamais altérer la désirabilité des produits, le luxe ne peut pas adopter la technologie comme une fin en soi. Il lui faut au contraire des dispositifs qui assurent une transformation discrète, ciblée et intégrée, à l’image de ce que LVMH nomme la « Quiet Tech ».

En ce sens, La Maison des Startups LVMH s’affirme comme un laboratoire d’innovation à ciel ouvert, où le luxe explore, sélectionne et intègre les technologies avec méthode. Une approche qui pourrait bien s’imposer comme un modèle de référence.

Pour s’inscrire à la promotion 2025 de La Maison des startups LVMH, cliquez ici

Les Startups de la promotion 2024 – La Maison des Startups LVMH

🎯 Employee Experience, Diversity & Inclusion

Fifty – Formation basée sur la technologie du nudge pour transformer l’intention en action.

– Formation basée sur la technologie du pour transformer l’intention en action. Heralbony – Plateforme valorisant l’art inclusif créé par des artistes en situation de handicap.

– Plateforme valorisant l’art inclusif créé par des artistes en situation de handicap. Mixity – Outil RH numérique pour évaluer et améliorer la diversité et l’inclusion en entreprise.

– Outil RH numérique pour en entreprise. Open Decide – Plateforme basée sur les neurosciences pour optimiser la dynamique d’équipe.

– Plateforme basée sur les pour optimiser la dynamique d’équipe. Sim Skills – Similaire à Open Decide, avec un focus sur la performance collaborative.

– Similaire à Open Decide, avec un focus sur la performance collaborative. Witty Works – Outil GenAI détectant et corrigeant les biais DEI dans le langage en temps réel.

📸 Image & Media for Brand Desirability

Hippoc – IA et neurosciences appliquées à l’ optimisation des campagnes publicitaires .

– IA et neurosciences appliquées à l’ . Ircam Amplify – Solutions audio innovantes pour sublimer l’expérience sonore des marques .

– Solutions audio innovantes pour . Raive – IA générative multimédia avec attribution intégrée des droits de propriété intellectuelle .

– IA générative multimédia avec . Trajaan – Analyse des barres de recherche des consommateurs pour détecter des tendances et insights.

⚙️ Operations Excellence

Authena – Protection de l’ authenticité et traçabilité des produits via IoT et IA.

– Protection de l’ des produits via IoT et IA. Perception – Vision par ordinateur et IA pour optimiser les processus industriels .

– Vision par ordinateur et IA pour . Humanitics.ai – Outil de recommandations pour optimiser la performance des magasins .

– Outil de recommandations pour . Qbook.io – Gestion intelligente du contrôle qualité en production.

– en production. WizyVision – IA et reconnaissance d’images pour améliorer le travail des équipes terrain.

👾 Immersive Digital Experiences

BLNG – IA générative pour le design dans l’industrie de la bijouterie.

– pour le design dans l’industrie de la bijouterie. Refabric – Plateforme IA pour le design de mode et la création de collections .

– Plateforme IA pour le . FancyTech – Production vidéo IA et modélisation 3D pour du contenu produit ultra-personnalisé.

🛍️ Omnichannel & Retail

GK Concept – Merchandising interactif et expériences d’achat personnalisées en magasin.

– et expériences d’achat personnalisées en magasin. EQL – Technologie e-commerce pour des sorties produits fiables et équitables.

– pour des sorties produits fiables et équitables. Glanceable – Analyse des avis clients via PNL (programmation neuro-linguistique) .

– Analyse des via . Wunderkind – Marketing intelligent pour profiler et cibler les clients non connectés.

– pour profiler et cibler les clients non connectés. Kahoona – Segmentation IA des visiteurs inconnus pour un retargeting ultra-personnalisé.

– pour un retargeting ultra-personnalisé. Xydrobe – Pods VR multisensoriels pour des expériences immersives en magasin.

🌱 Sustainability & Greentech