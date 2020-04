Articque lève 2 millions d’euros pour analyser les données de géolocalisation

Articque, spécialisé dans les cartes géographiques intelligentes, annonce une levée de fonds de 2 millions d’euros auprès du groupe Turenne. Alors que la crise sanitaire se poursuit dans le monde entier, les solutions d’Articque permettent notamment de visualiser les cas confirmés et les décès jour après jour, pays par pays.

Lancé en 1989 par Georges-Antoine Strauch, Articque développe des solutions d’analyse de données de géolocalisation. L’entreprise exploite le potentiel de ces données pour aider les entreprises à prendre des décisions, par exemple pour optimiser leurs coûts d’exploitation ou affecter leurs ressources au bon endroit. Les utilisateurs peuvent concevoir, analyser, simuler et partager des cartes, des tableaux de bord et des applications d’analyse, ainsi que faire des simulations et visualiser leurs impacts sur une carte.

« Le timing est parfait »

Ces solutions peuvent s’adresser à de nombreux secteurs à l’instar de la santé, la finance ou encore le commerce. Articque développe notamment une solution cloud SaaS collaborative baptisée Cartes & Données Online, pour concevoir et partager des analyses cartographiques. L’entreprise développe également Articque Platform, une plateforme privative particulièrement adaptée aux besoins des grands comptes. «Aujourd’hui, nos solutions sont accessibles à tous; nous savons adresser les contraintes des systèmes d’informations des grands comptes et leurs exigences de grand volume et de performance sont aujourd’hui satisfaites.»

Articque revendique à ce jour 100 000 utilisateurs sur plus de 14 000 sites. Dans le cadre de cette levée de fonds, l’entreprise française ambitionne d’accélérer le développement de ses solutions, notamment en matières d’IA et de prédictif. Elle souhaite également renforcer son équipe de vente.

«Nous voulions accélérer notre développement face à l’explosion de la demande qui s’offrait à nous après trente années d’une belle aventure en solitaire dans un marché limité aux experts», Georges-Antoine Strauch, CEO d’Articque. «Le timing est parfait : Articque, nos outils et notre marché sont prêts. Il ne manquait plus que les moyens financiers que Turenne nous apporte.»

Articque : les données clés

Fondateur : Georges-Antoine Strauch

Création : 1989

Siège social : Paris, Ile-de-France

Secteur: cartographie statistique

Activité : développe des solutions d’analyse de données de géolocalisation

Financement : 2 millions d’euros en avril 2020 auprès du groupe Turenne.