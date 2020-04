[Webinar] Comment organiser le retour de votre entreprise à la normale?

Après presque 2 mois de confinement, de télétravail, de réunions virtuelles et d’incertitude, les entreprises commencent à préparer la transition avant un retour à la normale.

Nous avons observé, parmi nos clients, de nouvelles façons d’utiliser nos services. En effet, ces derniers mois ont fait émerger de nouvelles attentes – parfois des inquiétudes – auprès des collaborateurs.

Il s’agit donc partager avec vous quelques clés pour anticiper cette transition avec sérénité. Durant ce webinar, nous aborderons les questions suivantes: Comment réintégrer les équipes sur leur lieu de travail?

Comment les rassurer en organisant leur sécurité sanitaire?

Comment les garder motivés après une période d’absence?

Ce webinar sera présenté par: TBD

