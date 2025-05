Assurance voyage et business continuity : une carte peut-elle devenir un levier stratégique ?

Les garanties d’assurance voyage sont des services financiers intégrés dans les cartes bancaires. Toutefois, de nombreux clients n’en tiennent pas compte. Lisez attentivement votre contrat avant de partir en vacances. Vérifiez également les plafonds des montants et les éventuels motifs d’annulation.

Quelle est la meilleure catégorie de carte de paiement ?

Contrairement à ce que pensent certaines personnes, la carte bancaire n’a pas uniquement des fonctions de retrait et de paiement. Qu’elle soit de crédit ou de débit, elle permet de bénéficier de services financiers comme les garanties d’assurance et prestations d’assistance.

Optez pour une assurance carte Gold et accédez à des plafonds de garantie plus élevés.

Garanties d’assurance

Mentionnées dans les conditions générales de la formule, elles permettent le remboursement de sinistres survenus lors du voyage. Elles ne jouent pas seulement pour les déplacements à l’étranger. En effet, le propriétaire de la carte peut aussi en profiter s’il se trouve à plus de 100 km de son logement.

L’assureur rembourse intégralement ou partiellement les montants engagés durant le séjour. Reportez-vous à votre contrat au moment du départ ou scannez-le sur le smartphone. Vous vous demandez comment faire jouer les assurances associées à votre carte ? Utilisez-la pour régler les différents éléments du voyage (billet d’avion, hébergement, location de véhicule…).

Voici quelques garanties d’assurance comprises dans une carte bancaire :

Le retard de train ou d’avion.

L’annulation ou la modification d’un voyage.

Le vol, le retard de délivrance ou la perte de bagages.

La responsabilité civile.

L’assurance montagne et neige en cas de vol d’équipements ou d’accidents de ski.

Au fil des jours, les cartes bancaires sont devenues les principaux outils de segmentation des clients. Les banques proposent des tarifications croissantes et différenciées, avec une graduation des prestations et garanties.

Les cartes haut de gamme sont destinées aux personnes ayant des revenus confortables et multipliant les voyages.

Prestations d’assistance

Les prestations d’assistance représentent la couverture des dépenses liées à la survenance d’accidents pendant le séjour. Les événements pris en charge sont listés dans la convention. Le montant du remboursement dépend de la gamme de la carte (Infinite, Gold, Premier…) et du réseau émetteur (American Express, Visa…). Mais, il y a une condition : la durée du voyage ne doit pas excéder 90 jours consécutifs.

Le personnel de la société d’assistance est disponible 7j/7 et 24h/24. Avant d’engager des frais à l’étranger, contactez-le en composant le numéro inscrit dans la convention. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas obtenir un remboursement à votre retour.

Garantie responsabilité civile

La responsabilité civile couvre les dommages immatériels, corporels ou matériels causés à des tiers. Elle est intégrée dans les cartes haut de gamme.

Franchise

La franchise correspond au montant non remboursé lors de la prise en charge des sinistres. Le plus souvent, elle oscille entre 50 et 100 euros.

La garantie voyage incluse dans une carte bancaire varie selon l’établissement émetteur. Si elle n’offre pas une couverture suffisante, il est préférable de souscrire une assurance voyage.