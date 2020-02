AssurTech: Tinubu Square lève 15 millions d’euros pour renforcer sa position à l’international

Tinubu Square, spécialisé dans l’assurance pour les entreprises, lève 15 millions d’euros auprès de Long Arc Capital et de Bpifrance via son fonds Large Venture, ce qui porte le montant total à 79 millions d’euros. La startup normande avait déjà levé 53 millions d’euros en 2017.

Fondé en 2000 par Jérôme Pezé et Olivier Placca, Tinubu Square édite des solutions SaaS de gestion d’assurance-crédit et de caution. La startup s’adresse aux entreprises et institutions financières ayant besoin de s’assurer contre d’éventuels manquement de leurs prospects ou de leurs partenaires commerciaux. Tinubu Square promet à ses 250 clients, parmi lesquels on retrouve Samsung, Eurofactor ou encore Zurich, de les aider à réduire leurs risques financiers de manière significative, notamment grâce à ses services d’analyse de risque. La plateforme dispose également de processus automatisés permettent de réduire les délais d’exécution pour les assurés et les courtiers.

« Achever sa percée aux États-Unis »

En 2018, Tinubu Square lance un laboratoire dédié aux innovations technologiques dans le secteur de la finance telles que la blockchain ou l’analyse de données. Ces recherches sont destinées à améliorer la plateforme de Tinubu Square.

Sur le marché de l’assurance pour les professionnels, on retrouve de nouveaux acteurs tels que la startup parisienne +Simple, courtier numérique en assurance dédié aux TPE et aux indépendants qui a levé 10 millions d’euros en 2018, ou encore Assurup, qui développe une solution d’assurance dédiée aux startups.

Présente à l’international avec des clients répartis dans 20 pays et des bureaux à Paris, Londres, New York, Montréal et Singapour, la startup normande ambitionne désormais de consolider sa position et de s’étendre davantage, notamment aux Etats-Unis. «Cette augmentation de capital permettra à Tinubu Square d’achever sa percée aux États-Unis, ainsi que dans le reste du monde», commente Vincent Fleury, membre du conseil d’administration de Tinubu Square et associé de Long Arc Capital.

Tinubu Square : les données clés

Fondateurs : Jérôme Pezé et Olivier Placca

Création : 2000

Siège social : Issy-les-Moulineaux

Secteur : AssurTech

Activité : solutions SaaS de gestion d’assurance-crédit et de caution

Financement : 15 millions d’euros en février 2020 auprès de Long Arc Capital et de Bpifrance.