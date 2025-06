IA souveraine, les champions français du NEXT40 / 120 2025 accélèrent à l’échelle européenne

Avec plus d’un millier de startups recensées et 1,6 milliard d’euros levés en 2024 par les seules entreprises de l’IA générative, la France se positionne comme le pays moteur de l’intelligence artificielle au sein de l’Union européenne. La promotion 2025 du French Tech Next40/120 illustre cette dynamique, avec 35 % des entreprises qui placent l’IA au cœur de leur modèle économique, et 97 % qui l’utilisent dans leurs opérations quotidiennes.

Parmi les lauréats, plusieurs acteurs concentrent l’attention des investisseurs et des grands groupes : Mistral AI, avec 600 millions d’euros levés l’an dernier, développe des modèles de fondation ouverts en alternative aux offres américaines. H Company, soutenue à hauteur de 200 millions d’euros, affirme une orientation vers les systèmes d’IA multi-agents. Gleamer se spécialise dans l’aide au diagnostic en radiologie, Bioptimus dans la recherche biomédicale, tandis que Sekoia applique l’intelligence artificielle à la cybersécurité en automatisant la détection de menaces.

Cette montée en puissance des startups IA s’accompagne d’une intégration progressive dans des secteurs stratégiques. Doctolib a ainsi annoncé l’intégration d’un assistant de consultation pour les médecins, tandis qu’Electra s’appuie sur des modèles prédictifs pour optimiser ses bornes de recharge. Spendesk, dans la finance, réduit de 80 % les saisies manuelles et accélère les clôtures comptables grâce à l’automatisation. Dans les contenus, Brut, Voodoo ou encore MWM exploitent des modèles génératifs pour améliorer la production ou la personnalisation des interfaces.

« Alors que la quasi-totalité des entreprises de la promotion utilisent l’intelligence artificielle au quotidien, et que 35 % d’entre elles placent l’IA au cœur de leur proposition de valeur, leur rôle sera clé pour permettre à la France de conserver son leadership européen sur le sujet », souligne Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique.

Cette dynamique repose aussi sur un effort public coordonné. L’AI Action Summit organisé à Paris en février 2025 a marqué une volonté politique de positionner la France dans la compétition internationale. Plusieurs entreprises du Next40/120, comme Mistral AI, Aqemia ou H Company, sont issues du programme French Tech 2030 soutenu par le plan France 2030.

Mais la trajectoire reste conditionnée à des enjeux de capitalisation, de mise à l’échelle industrielle et de capacité à conserver les talents. Si la France s’impose comme un pôle technologique fort au sein de l’Europe, les écarts restent considérables avec les États-Unis, où les tours de financement excèdent régulièrement le milliard de dollars, et où les modèles sont entraînés sur des infrastructures hyperscalables.

Les partenariats industriels récents montrent néanmoins une inflexion stratégique. Mistral AI a signé un accord de 100 millions d’euros avec CMA CGM pour développer des applications métiers d’IA générative. OVHcloud s’est allié à Pasqal pour déployer un cloud quantique européen. Des coopérations qui s’inscrivent dans une logique de souveraineté numérique, où l’intégration verticale, du modèle à l’infrastructure, devient un enjeu central.

À court terme, la cohérence des politiques publiques, l’accès aux marchés et la montée en gamme des solutions détermineront la capacité de ces startups à franchir un nouveau palier. La promotion 2025 du French Tech Next40/120 suggère que l’élan est engagé. Reste à le convertir.

La promotion 2025 du NEXT 40

AGRYCO *

ALAN

ALICE & BOB *

BACK MARKET

BLABLACAR

BREVO *

CHAPSVISION

CLUBFUNDING *

CONTENTSQUARE

DESCARTES UNDERWRITING *

DOCTOLIB

ECOCERT / ECOVADIS

EKWATEUR

ELECTRA

EQUATIV

EXOTEC

FLYING WHALES *

GOJOB *

HOMA *

INNOVAFEED

LEDGER

LEHIBOU *

MALT

MIRAKL

MISTERTEMP’

MISTRAL AI

NW

PAYFIT

PENNYLANE

PIGMENT

QAIR

QONTO

SPENDESK

SWILE

VERKOR

VESTIAIRE COLLECTIVE

VOODOO

WEEZEVENT

WORLDIA *

ZEPLUG *

La promotion 2025 du NEXT 120

(*Les nouveaux entrants sont également marqués d’un astérisque * )