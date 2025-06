French Tech Next40 2025 : onze nouveaux entrants rejoignent le cercle des scale-ups les plus prometteuses

Chaque année, le programme French Tech Next40 distingue quarante entreprises en capacité de devenir les leaders technologiques européens de demain. Pour cette sixième édition, onze nouvelles sociétés intègrent le classement, confirmant la diversité des modèles économiques et la maturité grandissante de l’écosystème français.

Un palmarès renouvelé, reflet des mutations sectorielles

Les nouvelles entrées dans le Next40 2025 témoignent d’un rééquilibrage entre acteurs historiques de la tech B2B, nouveaux champions industriels et startups issues de secteurs plus récents comme la mobilité électrique ou le quantique. La sélection repose sur des critères objectifs : chiffre d’affaires net supérieur à 100 millions d’euros couplé à une croissance annuelle moyenne d’au moins 15 % sur trois ans, ou montant cumulé de levées de fonds sur la période 2022-2025.

La promotion 2025 comprend désormais AGRYCO, ALICE & BOB, BREVO, CLUBFUNDING, DESCARTES UNDERWRITING, FLYING WHALES, GOJOB, HOMA, LEHIBOU, WORLDIA et ZEPLUG.

Des trajectoires contrastées mais convergentes

AGRYCO, basée à Lille, développe une place de marché spécialisée dans l’approvisionnement agricole. Son ancrage territorial, combiné à une logique de circuit court, lui permet de séduire un nombre croissant d’agriculteurs en France et en Allemagne.

ALICE & BOB, fondée par Thibault de Lassus et Théau Peronnin, conçoit des processeurs quantiques basés sur le concept de « chat logique ». L’entreprise ambitionne de rendre le calcul quantique tolérant aux fautes, une avancée stratégique pour la recherche, la finance et la défense.

BREVO, anciennement Sendinblue, s’est imposée comme l’un des principaux éditeurs européens de solutions CRM et d’e-mail marketing à destination des PME. Présente dans plus de 180 pays, la société a su adapter son produit à des marchés locaux très fragmentés.

CLUBFUNDING propose un modèle original de financement participatif sous forme de prêts obligataires à court terme pour les PME. Avec plus d’un milliard d’euros collectés, la société affiche un taux de remboursement supérieur à 98 %.

DESCARTES UNDERWRITING s’inscrit dans la mouvance de l’assurance paramétrique. En utilisant des données climatiques et des modèles statistiques avancés, la société propose des couvertures contre les aléas extrêmes à des clients industriels, agricoles ou publics.

FLYING WHALES, née d’un partenariat franco-chinois, conçoit des dirigeables cargo destinés à transporter des charges lourdes en zones isolées. Le projet, soutenu par plusieurs régions et l’État, ambitionne de construire une première ligne opérationnelle à horizon 2027.

GOJOB, entreprise spécialisée dans le recrutement intérimaire, a développé une plateforme combinant matching algorithmique, services RH et accompagnement social. Elle revendique plusieurs centaines de milliers de missions réalisées depuis sa création.

HOMA, studio mobile basé à Paris, développe des jeux hyper casual propulsés par des outils internes d’analyse comportementale et d’A/B testing automatisé. Le modèle repose sur une intégration forte entre développement, marketing et monétisation.

LEHIBOU, fondé en 2016, facilite le recours à des freelances tech via une place de marché de profils qualifiés. L’entreprise affiche plus de 1 500 missions actives chaque mois, avec un positionnement assumé sur les grands comptes et les cabinets de conseil.

WORLDIA propose une plateforme B2B de voyages sur mesure, en marque blanche. Elle permet à des agences, tour-opérateurs ou assureurs de proposer à leurs clients une interface de réservation fluide, intégrant vols, hébergements, activités et services.

ZEPLUG installe et opère des bornes de recharge pour véhicules électriques dans les immeubles collectifs. En phase avec la réglementation européenne, l’entreprise a signé de nombreux partenariats avec des bailleurs sociaux et des syndics privés.

Une diversité de modèles et de verticales

Ces onze nouveaux entrants confirment l’élargissement du spectre du Next40 : fintech, quantique, RH, gaming, mobilité propre, logistique aérienne, tourisme, agriculture, assurance et marketing digital. La présence d’ALICE & BOB aux côtés de GOJOB ou WORLDIA illustre la capacité du programme à agréger des entreprises à des stades technologiques et commerciaux très différents, pourvu qu’elles démontrent une solidité économique et une ambition claire à l’international.

Ces sociétés rejoignent un programme qui leur offre, pendant un an, un accompagnement renforcé par la Mission French Tech : accès aux correspondants French Tech dans l’administration, actions de visibilité, soutien à l’international, mise en relation avec les acheteurs publics et grands groupes.

De nouveaux critères de sélection:

La sélection des entreprises du French Tech Next40 repose sur une méthodologie rigoureuse, articulée autour de deux critères principaux : la performance commerciale et la confiance des investisseurs. Pour intégrer le classement, une entreprise doit soit avoir réalisé un chiffre d’affaires net supérieur à 100 millions d’euros avec une croissance annuelle moyenne d’au moins 15 % sur les trois derniers exercices, soit figurer parmi celles ayant levé les montants les plus élevés entre janvier 2022 et avril 2025. Cette double grille d’évaluation permet de valoriser à la fois la solidité économique mesurable et la capacité à mobiliser des capitaux pour soutenir l’innovation. En complément, les entreprises candidates doivent fournir un bilan carbone récent et publier leur index d’égalité professionnelle, ou à défaut s’engager dans une démarche d’amélioration. Cette exigence traduit la volonté de faire du Next40 non seulement un indicateur de performance, mais aussi un levier de transformation durable pour l’ensemble de l’écosystème technologique français.

Un socle de croissance pour la décennie à venir

En intégrant le Next40, ces entreprises bénéficient non seulement d’un signal fort adressé à leurs clients, partenaires et financeurs, mais aussi d’une dynamique collective visant à faire émerger un tissu de leaders technologiques à l’échelle européenne. Dans un contexte marqué par le retour des enjeux de souveraineté industrielle, énergétique et numérique, leur trajectoire sera scrutée de près.