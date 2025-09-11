Sethu Saveda Suvanam, fondateur et CEO de ReOrbit
Avec 45 millions d’euro, ReOrbit signe la plus grande série A de l’histoire spatiale finlandaise

11/09/2025
ReOrbit, société européenne de technologie spatiale basée en Finlande, a annoncé une levée de 45 millions d’euros en Série A. Ce tour, mené par Springvest avec la participation de Varma, Elo, Icebreaker.vc, Expansion VC, 10x Founders et Inventure VC, constitue le plus important tour de Série A en capital pur jamais réalisé en Finlande et l’une des opérations les plus notables en Europe dans le domaine spatial et défense.

La startup conçoit et fabrique des satellites souverains et des systèmes connectés qui permettent aux Etats de disposer de capacités de communication et de renseignement indépendantes, avec un contrôle complet sur leurs infrastructures critiques. Ses produits incluent Silta, une plateforme de communications satellitaires sécurisées, et Ukko, un système d’intelligence et de surveillance. Ce financement servira à accroître la capacité de production, développer ses technologies propriétaires et ouvrir plusieurs centres satellitaires dans différents pays au cours des douze prochains mois.

ReOrbit illustre la militarisation progressive du New Space européen, longtemps dominée par les projets commerciaux d’observation et de connectivité, l’industrie s’oriente désormais vers des applications duales, civiles et défense. La demande porte sur des constellations agiles, capables de renforcer la résilience nationale et de réduire la dépendance aux prestataires extra-européens, un enjeu devenu central dans le contexte géopolitique actuel.

ReOrbit évolue dans un environnement compétitif où opèrent des industriels établis comme Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space ou l’allemand OHB, mais aussi des startups issues du New Space comme Iceye, également finlandaise, spécialisée dans l’imagerie radar. L’atout de ReOrbit réside dans une approche modulaire et souveraine, associée à un transfert de savoir-faire qui permet aux Etats clients de garder une maîtrise opérationnelle complète de leurs infrastructures spatiales.

Fondée par Sethu Saveda Suvanam, actuel CEO, ReOrbit indique avoir déjà signé plusieurs contrats et observe une demande croissante en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Avec cette Série A de 45 millions d’euros, la société porte son financement cumulé à 52,9 millions d’euros.

