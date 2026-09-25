Avec Recovery Cat, RESILIENCE CARE achète une porte d’entrée dans la psychiatrie allemande

La startup française acquiert une plateforme née à la Charité de Berlin, utilisée dans près de 20 hôpitaux et cabinets et liée par un contrat à la première caisse d’assurance maladie allemande.

Spécialiste français de la télésurveillance médicale en oncologie, gastroentérologie et psychiatrie, Resilience Care renforce sa présence en Allemagne avec le rachat de Recovery Cat. La jeune entreprise berlinoise lui apporte une plateforme utilisée dans près de 20 hôpitaux et cabinets médicaux, des liens avec la Charité – Universitätsmedizin Berlin et un contrat avec la Techniker Krankenkasse (TK), contrat qui permet aux assurés de TK qui entrent dans le parcours d’utiliser Recovery Cat sans frais, tandis que les professionnels de santé participants peuvent être rémunérés pour leur activité de suivi.

Un contrat qui relie l’application au soin

Issue de travaux menés au département de psychiatrie et de neurosciences de la Charité, Recovery Cat a été cofondée par le psychiatre et chercheur Jakob Kaminski. Sa plateforme permet au patient de renseigner symptômes, effets secondaires et ressources personnelles, puis d’examiner leur évolution avec les soignants. La présentation du parcours par TK prévoit un premier échange avec une structure participante, la définition d’objectifs thérapeutiques et d’un plan de crise, puis des rendez-vous réguliers.

TK compte 12,5 millions d’assurés, qui peuvent accéder au dispositif depuis tout le pays avec des structures partenaires dans cinq Länder : Bavière, Berlin, Brandebourg, Bade-Wurtemberg et Rhénanie-du-Nord–Westphalie.

La santé mentale numérique allemande a déjà ses acteurs

Selon l’Office fédéral allemand de la statistique, près de 1,1 million de séjours hospitaliers avaient pour diagnostic principal un trouble psychique ou du comportement en 2024, dont environ 261 600 pour dépression.

En 2025, les caisses publiques allemandes ont consacré 42 millions d’euros aux applications prescrites pour les troubles psychiques, soit près d’un quart de leurs dépenses pour les applications de santé numérique sur ordonnance, les DiGA. Le rapport recensait 34 applications dans cette catégorie. Des entreprises comme HelloBetter ou Selfapy y proposent déjà des programmes numériques pour plusieurs troubles psychiques. Recovery Cat suit un autre circuit de financement car son accord spécifique avec TK rémunère un parcours auquel participent des soignants.

Resilience prolonge sa méthode d’acquisition

Cette opération s’inscrit dans une série d’acquisitions, Resilience avait acquis Betterise en 2021 pour renforcer sa télésurveillance, puis GutyCare en 2023 pour élargir son offre aux maladies inflammatoires de l’intestin. En 2024, le rachat de Gimli lui apportait une technologie de structuration des données cliniques en oncologie. Avec Recovery Cat, elle renforce une spécialité qu’elle aborde déjà avec sa solution psychiatrique Edra, tout en acquérant une implantation locale et une relation avec un assureur allemand.

L’entreprise revendique aujourd’hui 42 000 patients suivis dans plus de 220 établissements, en oncologie, gastroentérologie et psychiatrie. Sa solution destinée aux troubles de l’humeur est déployée dans plus de 25 établissements français.

Faire migrer les patients sans rétrécir le parcours

L’un des enjeux de Resilience est l’intégration de TK présente Recovery Cat, car le périmètre de ce dernier s’étend de la schizophrénie, la manie, les troubles bipolaires, les dépressions modérées ou sévères à certains troubles de la personnalité et du comportement, quand Edra PRO est mis en place pour le suivi d’adultes traités pour un épisode dépressif ou maniaque, hors situations d’urgence. Les deux périmètres ne se recouvrent donc pas entièrement, la migration devra donc préciser le parcours proposé aux patients allemands suivis pour d’autres troubles et garantir aux soignants la continuité des données cliniques et des pratiques de suivi.

Une alerte n’a de valeur que si quelqu’un peut agir

La promesse médicale tient dans le temps entre deux consultations, à savoir recueillir des informations sur l’évolution du patient, reconnaître un signe de dégradation, permettre une réponse adaptée.

Elle suppose aussi de définir qui reçoit les informations, à quelle fréquence elles sont examinées et quelle équipe intervient en cas de crise. En psychiatrie, la continuité du suivi engage autant l’organisation des soignants que la qualité du logiciel.

Resilience dispose ainsi d’une porte d’entrée dans la psychiatrie allemande, au moment où cette indication ne figure pas encore dans la liste française de la télésurveillance remboursée en droit commun. La suite se jouera dans la continuité du contrat avec TK, l’adhésion des équipes allemandes et la capacité du nouveau dispositif à prendre en charge leurs patients.