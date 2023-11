RESILIENCE s’offre une nouvelle startup / ORANGE BANK, une fermeture violente? / SHEIN, bientôt valorisé 90 milliards de dollars?

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

RESILIENCE s’offre une nouvelle startup, et continue son parcours d’aggrément auprès de la HAS. Resilience, startup créée par Céline Lazorthes et Jonathan Benhamou qui développe un dispositif médical de classe IIa dédié au suivi à distance et à l’accompagnement des patients atteints de cancer, a reçu un avis favorable de la Haute Autorité de Santé (HAS) pour son inscription en nom de marque sur la liste des activités de télésurveillance médicale (LATM). Cette décision s’inscrit dans une vision plus large de la startup qui veut répondre à l’urgence de généraliser la télésurveillance, l’éducation thérapeutique et les soins de support pour les patients souffrant de maladies chroniques. Resilience annonce également l’acquisition de GutyCare, une autre startup française spécialisée dans la télésurveillance en immunologie. Un pas de plus vers l’élargissement de son offre à de nouvelles pathologies. C’est la seconde acquisition pour RESILIENCE qui avait fait l’acquisition en septembre 2021 de Betterise, une startup spécialisé dans la télésurveillance en septembre 2021. RESILIENCE a levé 45 millions d’euros depuis sa création, notamment auprès de CATHAY INNOVATIONS. Orange Bank, une fermeture violente selon les syndicats Suite à la fermeture d’ORANGE BANK, l’opérateur a mandaté le cabinet ALIXIO pour accompagner les 700 salariés. Selon la CFE-CGC “La Direction entend mettre en œuvre un PSE au rabais, visant à licencier au moindre coût le personnel et transférer habillement les clients à BNP Paribas en contournant les obligations liées au transfert d’un fonds de commerce.” DEEZER s’entend artist centric Après We Bring The Music, DEEZER change de logo et dévoile une nouvelle identité de marque pour ”pour devenir une plateforme centrée sur l’expérience, faisant de l’expression de soi et la connexion, ses valeurs fondamentales pour aider les artistes, les fans et les partenaires à vivre pleinement la musique, et à trouver leur place.” Ce changement est dévoilé quelques semaines après avoir annoncé un premier accord avec UNIVERSAL pour réformer son modèle de rémunération des artistes. Cette nouvelle approche, dite « artist centric », vise à attribuer une rémunération plus juste et plus directe aux artistes. Nouvelle disparition d’un entrepreneur de la tech chinoise. Chen Shaojie, fondateur et PDG de DouYu, l’une des plateformes leader en Chine dans la diffusion en direct sur internet, particulièrement de jeux vidéo, a disparu de la sphère publique depuis octobre. Cette disparition coïncide avec l’ouverture d’une enquête sur la plateforme pour diffusion de contenus illégaux, notamment liés à des jeux d’argent. La société DouYu, qui compte parmi ses actionnaires le géant de l’internet chinois Tencent, est également cotée aux États-Unis. Terminus pour ZEUS LIVING La proptech ZEUS LIVING, spécialisée dans la gestion d’appartements loués à des salariés lors de locations de moyenne durée met fin à ses activités faute de cash. La startup avait levé plus de 150 millions de dollars depuis sa création. Ce dépot de bilan fait échos à celui d’autres startups développant un modèle économique comparable à l’instar de DOMIO ou HUBHAUS

La plateforme de collecte d’avis client pour aider les marques à recueillir des feedbacks utiles SCREEB, lance une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des questionnaire audio video. Ainsi les marques utilisant la solution SCREEB pourront poser des questions à leurs clients en video et d’interagir avec eux. Les premiers tests ont revélé une augmentation de 35% des taux de réponses par rapport à des questionnaires traditionnels. Bien entendu ces feedbacks audio / video sont retranscrit et analysé par une IA afin d’établir des verbatims.

LEVEES DE FONDS avec le soutien de JUNTO, spécialiste de la performance média.

NUMALIS, une startup montpelieraine spécialisée dans l’application des méthodes formelles à la validation des intelligences artificielles, a finalisé une levée de fonds de 5 millions d’euros. Parmi les investisseurs: le fonds Definvest du ministère des Armées géré par Bpifrance, le fonds de venture capital 115K de La Banque Postale, ainsi que MBDA et Safran Corporate Ventures.

Les levées de fond dans le monde:

QOMODO, une start-up fintech sise à Milan offrant divers services de paiement, dont des options de paiement différé (BNPL), a levé 34,5 millions d’euros lors d’un tour de table en pré-amorçage dirigé par Fasanara Capital.

La startup de véhicules autonomes MAY MOBILITY, déjà financée par Toyota et BMW, a levé 105 millions de dollars en série D, notamment auprès du groupe NTT, portant son financement total à plus de 300 millions de dollars.

BLACK ORE, une startup spécialisée dans le développement d’outils d’IA pour les services financiers, a levé 60 millions de dollars. Ce tour de table a été mené par Andreessen Horowitz (a16z) et Oak HC/FT.

ENABLE spécialisée dans les outils de gestion de remises commerciales, a levé 120 millions de dollars lors d’un tour de financement de série D dirigé par Lightspeed Venture Partners, atteignant une valorisation d’1 milliard de dollars. Avec ce dernier financement, la société enregistre un total de 276 millions de dollars de capitaux levés.

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

IBM a annoncé la création d’un nouveau fonds d’investissement dans l’intelligence artificielle d’entreprise doté de 500 millions de dollars. Ce fonds vise à soutenir des startups à tous les stades de leur développement, sans objectif annuel fixe d’investissement ni calendrier précis de déploiement du capital.

COATUE DEGRADE LA VALORISATION D’OPENSEA DANS SES COMPTES.

Après avoir annoncé le départ de 50% de ses salariés dans une seconde vague de licenciement, OPENSEA voit sa valorisation dévalué par l’un de ses principaux actionnaire, COATU qui a réduit la valeur de sa participation de 120 millions de dollars à 13 millions de dollars.

COATUE a dégradé la valeur de sa participation de 120 millions de dollars dans OpenSea à 13 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2023. OPENSEA a levé 427 millions de dollars depuis sa création en décembre 2017, auprès de COATUE, ANDREESSEN HOROWITZ, PARADIGM. la valorisation d’OPENSEA en janvier 2022 était de 13,3 milliards de dollars.

Orisha Real Estate, la branche de solutions immobilières d’ORISHA (ex DL SOFTWARE) annonce l’acquisition du Groupe KEL, un éditeur de solutions pour la gérance et la copropriété. La solution full Saas KEL Syndic 360 équipe plus de 130 gestionnaires de copropriétés et gère plus de 60 000 lots.

SHEIN dont l’IPO fait l’objet de nombreuses discussions entre spécialistes, pourrait être valorisé plus de 90 milliards de dollars selon Bloomberg, en forte augmentation par rapport à la dernière valorisation connue de la société qui était de 64 milliards .

Le géant du commerce électronique chinois COUPANG a enregistré pour le troisième trimestre un revenu net en hausse de 21 % et s’élevant à 6,2 milliards de dollars. Le bénéfice net est de 91,3 millions de dollars, en dessous des attentes des analystes.

Après l’échec de sa tentative de cotation publique via une fusion avec une société d’acquisition à vocation spécifique (SPAC) en 2022, CIRCLE, à l’origine de l’émission du stablecoin USDC, envisage une introduction en bourse (IPO) au début de 2024. Circle avait été valorisée à 9 milliards de dollars lors de cette tentative.

Malgré une hausse pour le troisième trimestre de son chiffre d’affaires de 18,4 %, qui s’établit à 275,5 millions de dollars, le site de rencontre BUMBLE ne voit pas l’avenir en rose pour ses comptes dans les mois à venir. L’action a perdu 6% à la fin des cotations.

ROBINHOOD a enregistré une baisse de 55 % du trading de crypto-monnaies au 3eme trimestre.

EBAY annonce une augmentation de 5 % de ses bénéfices d’année en année au troisième trimestre, atteignant 2,5 milliards de dollars, avec un volume de marchandises brut en hausse de 2 %, s’élevant à 18 milliards de dollars. Toutefois, pour le quatrième trimestre, l’entreprise prévoit des revenus et des bénéfices inférieurs aux estimations des analystes. Suite à cette annonce, l’action EBAY a reculé de 5 %.

Si les entreprises de la tech observent une tendance baissière, DATADOG enregistre au troisième trimestre, une forte hausse de son chiffre d’affaires qui s’établit sur le trimestre à 547,5 millions de dollars, et qui devrait encore augmenter au 4eme trimestre

UBER a annoncé pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires en hausse de 11 % sur un an, atteignant 9,3 milliards de dollars, ainsi qu’un bénéfice net de 221 millions de dollars. Les réservations brutes ont augmenté de 21 % par rapport à l’année précédente, pour un total de 35,3 milliards de dollars, et le nombre de trajets a crû de 25 %, s’élevant à 2,4 milliards. L’entreprise a également enregistré un nombre record de 6,5 millions de conducteurs.

Après avoir piloté des directions commerciales chez Microsoft, LinkedIn et EasyRecrue, Nicolas Mirail rejoint Seyna en tant que Chief Revenue Officer

ex YAHOO! Edouard Schmidt rejoint en tant que directeur commercial pour la France MAGNITE une plateforme publicitaire SSP.

Qubit Pharmaceuticals, entreprise deeptech spécialisé dans le domaine de la découverte de médicaments, renforce son équipe de direction avec l’arrivée du Dr Alberto Peruzzo, qui prendra la tête de la recherche et développement en informatique quantique

Nomination de Jean-Luc Sauron au poste de président du comité scientifique et scientifique de Viginum, service technique et opérationnel de l’État chargé de la vigilance et de la protection contre les ingérences numériques étrangères, composante du SGDSN (Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale). Jean-Luc Sauron est Conseiller d’État, délégué au droit européen.

Pierre-Louis Rolle s’apprête à être nommé conseiller Communs, culture et inclusion numérique au cabinet de Jean-Noël Barrot, ministre délégué au numérique. Il était auparavant directeur de la stratégie et de l’innovation à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) en charge du programme Société numérique sur le sujet de l’inclusion numérique et a exercé précédemment sur la même thématique à l’Agence du numérique à Bercy.

L’AFNIC, l’Association française pour le nommage Internet en coopération, annonce la nomination de Gabrielle Apfelbaum en tant que directrice de la Communication. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Gabrielle Apfelbaum rejoint le Comité de Direction et se verra confier la responsabilité de promouvoir l’identité et l’image de marque de l’Afnic, ainsi que du programme Réussir-en.fr, initiative clé pour l’acculturation numérique de 30 000 TPE-PME et étudiants à la présence en ligne chaque année.

Platform.sh, acteur majeur dans le secteur des plateformes cloud, annonce l’arrivée de Caroline Bec Cox au poste de Directrice Administrative et Financière (DAF). Avec plus de 15 ans d’expérience dans les secteurs de la science et de la finance, et Diplômée de l’Ecole Polytechnique et de l’Université de Stanford, Caroline Bec Cox apporte une expertise précieuse à l’équipe de direction de la scaleup.

Caroline Leroy est nommée au poste de Directrice des Ressources Humaines. Forte d’une expérience diversifiée chez Mastercard et PayFit Caroline Leroy est également Diplômée de l’IAE et de Sciences Po Aix

Lancement de la 7e édition du GRAND PRIX ACF AUTOTECH par l’Automobile Club de France et l’ESSEC Automobile Club

L’Automobile Club de France, en collaboration avec l’ESSEC Automobile Club, a officiellement lancé l’appel à projets pour la 7e édition du prestigieux GRAND PRIX ACF AUTOTECH. Ce concours invite les startups les plus innovantes du secteur automobile à présenter leurs projets.

Le Village by CA Paris lance un programme d’incubation pour startups

Afin de répondre aux besoins des entrepreneurs, Le Village by CA Paris dévoile sa nouvelle offre d’incubation pour startups. Ce programme d’une durée d’un an vise à aider les porteurs de projets à concrétiser leurs idées, en les plaçant au centre de l’écosystème startup.

Les chiffres montrent que les entreprises bénéficiant d’un accompagnement ont 50 % de chances supplémentaires de survivre sur cinq ans. De plus, 42 % des startups échouent en raison d’une absence de besoin initial sur le marché.

Parmi les startups ayant bénéficié de cet accompagnement, on retrouve Liberkeys, Mube et Harfang Lab. Le programme combine masterclass, sessions de coaching, tables rondes et autres sessions collaboratives pour offrir une expérience unique.

Le calendrier prévoit le lancement des candidatures le 25 octobre, avec une clôture le 1er décembre. Le programme débutera officiellement le 16 janvier.

Depuis 2014, Le Village by CA Paris a accéléré plus de 500 projets et accompagné plus de 50 grandes entreprises et ETI.

Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant Vous êtes un accélérateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel à projet en remplissant ce formulaire.

