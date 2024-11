RESILIENCE fait l’acquisition de GIMLI pour personnaliser les soins en oncologie grâce à l’IA

RESILIENCE a officialisé l’acquisition de GIMLI, une autre startup française fondée en 2022 par ALEXANDRE YAZIGI, chirurgien oncologue, et ANTHONY DUBOIS, expert en données cliniques. Spécialisée dans l’intelligence artificielle et la structuration des données médicales en oncologie, Gimli a développé une technologie innovante qui transforme les rapports médicaux bruts en données standardisées et exploitables. Cette opération renforce l’approche de Resilience, qui intègre les données au cœur de sa stratégie pour personnaliser les soins et accélérer l’innovation thérapeutique.

La technologie de Gimli repose sur le traitement du langage naturel (NLP) et le Machine Learning pour analyser et structurer des données médicales issues de dossiers non formatés, comme des rapports biologiques ou des notes cliniques. Ces informations, conformes aux standards médicaux internationaux, sont ensuite hébergées directement sur les serveurs des établissements de santé, garantissant leur sécurité tout en permettant leur exploitation locale. Grâce à cette acquisition, Resilience compte déployer cette technologie dans les établissements où elle est déjà implantée, pour optimiser les suivis personnalisés et les projets de recherche clinique.

Actuellement, Resilience accompagne plus de 14 000 patients à travers 100 établissements de santé. Sa plateforme de télésurveillance, associée à une application mobile, permet déjà un suivi à distance et des alertes personnalisées pour améliorer la prise en charge des patients. Avec l’intégration des technologies de Gimli, cette personnalisation sera encore renforcée. Les données structurées permettront non seulement une analyse plus fine des besoins des patients, mais aussi une optimisation des processus de prise en charge, comme la validation des plans de traitement ou le reporting précis des résultats biologiques aux médecins.

Cette acquisition ne se limite pas à l’amélioration des soins individuels. Elle vise également à transformer la recherche clinique. En rendant les données facilement exploitables, Gimli facilite la création de cohortes, la sélection de patients pour les essais cliniques et l’automatisation des formulaires électroniques de rapport de cas (eCRFs). Ces avancées réduisent la charge administrative des cliniciens et augmentent la précision des données collectées, accélérant ainsi les études et la mise au point de nouveaux traitements.

Pour les patients, cela signifie un accès à des soins encore plus adaptés à leurs besoins spécifiques. Pour les professionnels de santé, cela représente un outil puissant pour optimiser le suivi et les décisions thérapeutiques. Enfin, pour les chercheurs, c’est une avancée majeure dans l’exploitation des données pour faire progresser la compréhension des pathologies et développer des traitements innovants.

Jonathan Benhamou, co-fondateur et CEO de Resilience, conclut : « Acquérir Gimli renforce notre capacité à personnaliser les parcours de soins tout en accélérant les projets de recherche clinique. Cette intégration nous positionne comme un leader dans l’innovation thérapeutique en oncologie. »