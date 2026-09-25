SCHNEIDER ELECTRIC, BNP PARIBAS, DASSAULT AVIATION, BIOMERIEUX : la semaine de l’innovation des grands groupes

Du 18 au 24 septembre, les grands groupes français ont multiplié les annonces dans l’IA, la défense, la santé et les infrastructures. Produits commercialisés, essais en vol, contrats remportés et projets encore conditionnels dessinent une semaine d’innovation à plusieurs vitesses, dont nous vous proposons le récapitulatif;

Schneider Electric veut gagner du terrain dans les bâtiments et les data centers

Schneider Electric envisage une offre à 70 euros par action sur Shelly Group, soit une valorisation d’environ 1,2 milliard d’euros. Shelly associe appareils connectés, applications cloud et interfaces ouvertes pour gérer, entre autres, la consommation, la production et le stockage d’énergie dans les logements et les petits bâtiments. L’intérêt industriel dépasse donc le seul équipement : il porte aussi sur la relation logicielle avec l’utilisateur et l’écosystème des installateurs. Son projet d’acquisition de Cognite, éditeur de logiciels industriels, annoncé en juillet, éclaire cette place croissante des données dans sa stratégie.

L’opération n’est pas conclue, et sa réalisation dépend notamment des autorisations réglementaires et d’un seuil d’acceptation de 95 % du capital. Les parties évoquent une clôture au premier trimestre 2027.

La veille, Schneider avait présenté une nouvelle unité de refroidissement pour les data centers d’IA. Développée dans sa gamme Motivair, elle combine refroidissement liquide et circulation d’air, avec une capacité annoncée allant jusqu’à 3,5 mégawatts par unité. Les premières livraisons sont prévues en octobre dans certaines régions.

Dans la finance, l’IA rejoint les processus métier

BNP Paribas a signé un accord de cinq ans avec Google Cloud. La banque prévoit d’intégrer les modèles Gemini à LLM@CIB, son assistant interne déjà accessible à plus de 65 000 personnes. Elle travaille aussi à des agents capables d’aider les équipes à préparer des dossiers d’analyse de crédit. Le dispositif n’est pas entièrement prospectif : chez Nickel, filiale du groupe, un assistant utilisant Gemini aide déjà 200 conseillers clientèle à retrouver des réponses dans les procédures internes.

Société Générale a annoncé un accord stratégique avec Anthropic dans sa feuille de route à horizon 2029. Le groupe vise entre 500 et 600 millions d’euros d’économies grâce à un ensemble d’initiatives de simplification, de réorganisation des processus et de développement progressif de l’IA ; environ 350 millions d’euros seraient déjà identifiés.

La MAIF détaille de son côté ses choix technologiques : Scaleway pour le cloud, Mistral AI pour l’IA générative et Diabolocom pour la gestion des échanges avec ses sociétaires. Un premier test d’assistance aux conseillers est en cours, pendant que la plateforme de relation sociétaire est déployée progressivement. Le choix de Scaleway rappelle la décision prise au printemps par la Plateforme des données de santé de retenir ce fournisseur pour son hébergement.

Défense : des essais en vol aux équipements livrés

Dassault Aviation a testé en vol deux algorithmes d’IA à bord d’un Rafale. Le premier a été développé en interne, le second avec Thales et son entité cortAIx. Selon Dassault, leur niveau de maturité permet d’envisager leur intégration à de futures évolutions de l’appareil.

KNDS et la société française Aerix Systems ont, eux, annoncé le développement et l’industrialisation du drone intercepteur autonome AXS-μ1. Il doit rejoindre TARGAS DSP10, le système de lutte antidrones de KNDS qui combine guerre électronique et interception physique. La production est visée à partir de 2027.

Une autre annonce de KNDS porte sur du matériel déjà livré. Près de 25 Jaguar au standard R3 avaient été livrés ou convertis pour l’armée de Terre au 18 septembre, selon le groupe, qui produit le véhicule avec Arquus et Thales. Ce standard apporte notamment une interface numérique plus intégrée et de nouvelles capacités de combat. La semaine comprend aussi une commande de long terme : Airbus a remporté auprès de la DGA le contrat PARACOM, d’une durée de 25 ans, pour concevoir, produire et maintenir des passerelles sécurisant les échanges entre réseaux du ministère des Armées. Ces annonces donnent une traduction concrète à la place décisive des commandes et des intégrateurs dans l’industrie de défense européenne.

Santé : un test disponible, une coopération à construire

bioMérieux lance en Europe SPINCHIP, une plateforme de test au plus près du patient. Son premier usage mesure la troponine cardiaque à partir d’une goutte de sang prélevée au doigt, avec un résultat annoncé en environ dix minutes. Destiné notamment à orienter plus vite les adultes suspectés d’infarctus, le test dispose du marquage CE requis. L’enjeu passe maintenant par son adoption dans les services d’urgence et son intégration aux parcours de soins.

Orange Ventures a investi dans Biolevate, sans communiquer le montant de sa participation. Orange Business prévoit parallèlement de travailler avec la jeune entreprise et sa filiale Enovalife sur des agents d’IA destinés aux industriels de santé : préparation de protocoles d’essais cliniques, rapports d’études et documentation réglementaire figurent parmi les usages cités.

Dans l’industrie, la donnée rencontre l’énergie

Lesaffre, le groupe ÉS et Dalkia ont lancé à Strasbourg le projet R2E. Sur le site de production de levure, il doit associer récupération de chaleur, pompes à chaleur et électrification des procédés. Les partenaires visent 168 GWh de chaleur décarbonée et 35 700 tonnes de CO₂ évitées par an.

SYSTRA et Dassault Systèmes annoncent une collaboration autour de jumeaux virtuels pour les infrastructures de transport. Leur ambition est de rapprocher données de terrain, modèles, simulation et IA afin d’éclairer la conception et l’exploitation des réseaux. Mistral AI s’intéresse aussi aux modèles pour l’ingénierie et la simulation industrielles, sur un terrain où opère Dassault Systèmes.