B2B Rocks 2023 : Le Rendez-Vous des acteurs du SaaS

Cette nouvelle édition se déroule dans l’emblématique Station F, le plus grand campus de startups au monde, B2B Rocks promet d’être l’événement phare de l’année pour tous ceux qui évoluent dans le monde du SaaS et de la croissance B2B.

Une édition 2023 orientée croissance rentable!

B2B Rocks offre une immersion complète dans l’univers du SaaS et de la croissance. Destiné à rassembler plus de 1 500 leaders du SaaS et du B2B, y compris des fondateurs, des VC et des cadres exécutifs, cet événement est un incontournable pour tous ceux qui cherchent à approfondir leurs connaissances, établir des partenariats stratégiques ou simplement s’immerger dans l’écosystème dynamique de la tech.

Un aperçu de l’agenda :

L’événement sera riche en contenu avec plus de 40 présentations, comprenant des discours d’ouverture, des panels et des masterclasses. Voici quelques points saillants de l’agenda :