Paris Retail Week 2023 : Vers une Nouvelle Ère du Retail Omnicanal

Le secteur du retail fait face à une année très difficile, avec de nouveaux défis émergeant chaque jour. Paris Retail Week, l'un des plus grands événements dédiés au commerce de détail en Europe, revient pour sa 9ème édition du 19 au 21 septembre 2023, au Paris Expo Porte de Versailles – Pavillon 4.

Cette année, l’événement réunira près de 20 000 professionnels du secteur autour d’un thème passionnant : “Back to Basics : du bon sens face aux paradoxes”. Ce leitmotiv s’inscrit dans le contexte actuel où, malgré la montée en puissance du e-commerce suite à la pandémie de Covid-19, le commerce physique conserve une place irremplaçable dans le paysage du retail.

Face aux aspirations paradoxales des consommateurs et à la nécessité pour les marques de repenser leurs stratégies, Paris Retail Week vise à apporter des solutions concrètes aux professionnels du commerce. Des conférences, ateliers et pitchs seront animés par des mentors de renom dans le domaine du retail, offrant des éclairages pertinents sur des sujets tels que la logistique, le marketing, la data science et l’expérience client.

Parmi les mentors de cette édition figurent des noms influents tels qu’Emma RECCO de IKEA France, Paul GUÉRIN de Veepee, Alexandre Rubin d’Yves Rocher France et Bénélux, et Michelle Lau d’Alibaba Group France. Ces experts partageront leurs perspectives, leurs expériences et leurs conseils pour naviguer dans le paysage complexe du retail omnicanal.

Les études récentes de Havas/Paris Retail Week mettent en évidence le tiraillement des consommateurs entre des aspirations à une consommation aisée et une conscience environnementale accrue. Comment les marques peuvent-elles répondre à ces besoins tout en restant compétitives et pertinentes ? Comment peuvent-elles équilibrer les attentes entre le online et le offline, tout en tenant compte des considérations environnementales ? Ces questions cruciales seront au cœur des discussions de cette édition.

Pour Arnaud Gallet, Directeur de Paris Retail Week, il est essentiel d’accompagner les professionnels face à ces contradictions. Et avec cette édition, il promet d’apporter toutes les clés pour relever ces défis.

Ne manquez pas l’occasion de participer à ce rendez-vous incontournable pour les acteurs du commerce. Les pré-enregistrements sont déjà ouverts. Rendez-vous à Paris pour trois jours d’insights, de networking et d’innovation dans le monde passionnant du retail.

Les temps forts de la PARIS RETAIL WEEK 2023 : Plongée dans un monde en transformation

Naviguer dans un Monde de Crises

Vincent MAYET, fondateur de Havas Commerce, nous plongera dans la compréhension des mutations du commerce dans un contexte mondial marqué par la pandémie, les guerres, et plus récemment, la crise de l’inflation. Les questions brûlantes concernant la transformation des magasins physiques, l’importance croissante de la data ou encore le rôle des technologies émergentes seront abordées.

Des Géants du Retail à la Loupe

Des retours d’expérience précieux seront partagés, notamment par Seth DALLAIRE de Walmart U.S, qui bénéficiera de la modération de Matthew SHAY de la National Retail Federation. De grands noms tels que Leroy Merlin, Auchan, et la Fédération du Commerce et de la Distribution enrichiront ce segment.

Le Futur du Discount

Wouter DE BACKER de Action France, partira à la découverte du paysage du discount en France. Élue enseigne préférée des Français en 2023, cette session décodera les clés du succès de la chaîne de magasins hard-discount.

Les Défis du Commerce Omnicanal

Virginie DANGEL de Worldpay from FIS se concentrera sur le profil du futur acheteur omnicanal. À travers ses recherches, elle nous montrera comment écouter et répondre aux besoins évolutifs des consommateurs.

La Communauté, un Pilier de la Marque

Isolde ANDOUARD d’Undiz viendra expliquer comment cette marque de lingerie nouvelle génération mise sur sa communauté pour co-créer et représenter ses valeurs.

L’IA au Service de l’Entreprise

Un segment passionnant autour de l’intelligence artificielle sera animé par Claire DOLLEZ et verra la participation de Zalando et ManoMano. Cette session promet d’éclairer la place de l’IA en Europe et aux États-Unis et de montrer comment elle peut ajouter de la valeur à l’entreprise.

Digitalisation et Exportation

Michelle LAU d’Alibaba Group et Chrystelle PELTIER d’ÔPACK se concentreront sur la manière dont la digitalisation et les marketplaces peuvent servir de tremplins pour l’exportation.

La Croissance Responsable dans le Retail

La session animée par Claire Dollez examinera le défi pour les grandes entreprises d’adopter une approche RSE à grande échelle. Avec Alexandre Rubin, ex-CEO d’Yves Rocher France et Bénélux, et maintenant à Petit Bateau, la discussion se concentrera également sur la question de savoir si les consommateurs sont prêts à payer le prix du Made In France.

L’Attrait du Magasin Physique

Guillaume Seneclauze de Monoprix et Naturalia discutera des stratégies qui ont permis de proposer une expérience optimale dans les magasins Monoprix.

La Révolution Écologique

L’incontournable Thomas Husson de Forrester Research, Inc. fera le point sur meilleures pratiques des détaillants face à la révolution écologique. Une question demeure : les consommateurs feront-ils confiance aux entreprises qui prétendent s’engager dans le changement climatique?

La Gen-Z au cœur du e-commerce

La FEVAD et KPMG présenteront une étude mettant en avant la conquête de la Gen-Z par l’e-commerce. Géraldine CHEVALLIER et François-Xavier LEROUX de KPMG seront à la barre pour vous donner un aperçu des attentes de cette génération. Suivant cette présentation, une table ronde se concentrera sur la manière de répondre aux exigences de cette génération connectée et engagée. Des acteurs clés comme Francis BAREL (PAYPAL FRANCE) et Laura TOLEDANO (ZALANDO) partageront leurs points de vue.

Stratégies Retail d’Estée Lauder

Franck BESNARD, CEO France de THE ESTÉE LAUDER COMPAGNIES.INC, évoquera à 14h00 comment leur groupe adapte les stratégies Retail pour leurs 22 marques.

La Supply Chain : simplification et efficacité

Claire DOLLEZ sera de retour à 15h00 avec Arthur CARON de Monoprix pour discuter de la manière dont la Supply Chain doit évoluer pour répondre aux besoins des magasins et des clients.

A ne pas manquer le débat sur l’industrie textile à l’ère de la fast fashion

Un débat passionnant aura lieu, mettant en avant les perspectives de Peter DAY (SHEIN) et Thomas HURIEZ (1083) sur les défis actuels de l’industrie textile.

Éclairage sur le marché indien

L’évènement se cloturera par une session menée par Laure DE CARAYON, qui décodera le marché de l’achat en Inde, un pays au potentiel énorme pour le commerce électronique.