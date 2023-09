Gestion de contrats d’entreprise: quelles sont les meilleures pratiques à adopter?

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boîte à outils marketing complète pour transformer vos visiteurs en clients fidèles

Le marché des solutions de contrats pour les entreprises a considérablement changé ces dernières années. L’un des acteurs clés du secteur, l’entreprise suédoise ONEFLOW, nous dévoile aujourd’hui les coulisses du développement de son produit et nous donne au passage des conseils sur les meilleures pratiques à avoir.

Retrouvez l’interview complète d’Hugo Travaillé, Directeur Commercial de Oneflow France:

Lancée en 2012, la solution d’automatisation des processus de contrats est utilisée par des entreprises du monde entier. Concrètement, Oneflow offre aux entreprises la possibilité de créer des contrats sur mesure, répondant à leurs besoins spécifiques. « Oneflow permet une création de contrats simplifiée et personnalisée, avec des modèles préexistants qui permettent de gagner du temps et d’assurer la cohérence dans la gestion des contrats », explique Hugo Travaillé, Directeur Commercial de Oneflow France.

« On permet une visibilité complète sur l’état et l’avancement des contrats, grâce à des outils de suivi et de gestion des échéances intégrés », poursuit-il. Les fonctionnalités de rappels automatiques et de notifications contribuent également à optimiser la gestion des contrats.

Un outil de gestion de contrats fluide

L’utilisation de Oneflow permet aux entreprises de gagner un temps précieux et d’améliorer leur efficacité opérationnelle. « Oneflow automatise de nombreuses tâches liées à la gestion des contrats, ce qui réduit considérablement le temps consacré à ces processus et accélère les cycles de vente. »

Oneflow aide également les entreprises à minimiser les risques juridiques en assurant la cohérence, la précision et la traçabilité des contrats. « La conformité aux réglementations et aux normes juridiques est une préoccupation majeure pour les entreprises. Oneflow garantit cette conformité, ce qui permet de réduire les risques liés aux contrats. »

Développement du produit: les bonnes pratiques à adopter

Pour assurer le succès d’un projet de gestion de contrats, Hugo Travaillé partage quelques conseils sur les meilleures pratiques à adopter : « C’est quand même un projet assez lourd. Comme pour tout projet, il faut avoir un responsable de projet et un champion en interne. Pendant quelques semaines, il faut vraiment avoir une équipe dédiée qui puisse nous partager tous les documents, afin qu’on puisse les mettre sur la plateforme. »

« Il faut également une équipe qui va pouvoir réunir côté client toutes les ressources, pour qu’on puisse faire les sessions de formation nécessaires, où nous allons montrer comment utiliser l’outil et répondre à toutes les questions », poursuit-il. « Donc il faut vraiment qu’il y ait une ressource dédiée à ce projet-là, pour que sa conduite se fasse de la manière la plus fluide et la plus tranquille possible. »

Par ailleurs, Oneflow se tient informé des nouvelles technologies et des tendances du marché, notamment en pratiquant une veille concurrentielle. « Nous voulons nous assurer que nous proposons les mêmes fonctionnalités que nos concurrents, voire même d’autres solutions », explique Hugo Travaillé. « Nous nous tenons au courant de toutes les nouvelles technologies, nous avons justement intégré ChatGPT. L’idée de cette intégration est de pouvoir demander à l’IA de rédiger un contrat en quelques secondes. Donc nous regardons effectivement constamment ce que fait à la fois la concurrence et les tendances du marché de manière générale. »

En somme, l’évolution du marché des solutions de contrats pour les entreprises témoigne de l’importance de la gestion contractuelle dans le monde des affaires. La création de contrats sur mesure, la visibilité complète sur l’état des contrats, ainsi que les rappels automatiques sont autant d’atouts qui permettent aux entreprises d’améliorer leur efficacité opérationnelle tout en réduisant les risques juridiques.