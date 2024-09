Double, la startup d’assistants à distance, acquise par Zirtual après 6,5 ans de croissance

Double, une startup fondée par Alice Default en 2018, qui s’est fait une place de choix dans le domaine des assistants personnels à temps partiel, a franchi une nouvelle étape clé dans son développement. Après 6,5 années marquées par une croissance constante, Double a été acquise par Zirtual, un acteur de longue date dans l’industrie des assistants.

Une acquisition stratégique pour Zirtual et Double

L’acquisition de Double par Zirtual représente un tournant pour les deux entreprises. Double, qui a su se distinguer par son offre innovante d’assistants personnels et sa capacité à élargir son marché au-delà des entrepreneurs et CEO pour inclure des équipes entières, apporte désormais son expertise et ses solutions à un acteur déjà bien établi. Cette fusion permet à Zirtual de renforcer sa position sur le marché en intégrant les avancées technologiques et l’approche unique de Double, notamment avec son service « Double for Teams ».

🚀 Vous souhaitez participer à l'un de nos programmes, promouvoir un évènement ou communiquer sur FRENCHWEB.FR? 🚀 Vous souhaitez participer à l'un de nos programmes, promouvoir un évènement ou communiquer sur FRENCHWEB.FR? N'hésitez pas à nous contacter

L’empreinte d’Alice Default et de son équipe

Depuis sa création, Alice Default, cofondatrice et CEO de Double, a guidé l’entreprise avec une vision claire : simplifier le quotidien des professionnels en leur permettant de déléguer efficacement des tâches chronophages. Sous sa direction, Double a levé 15 millions de dollars, attirant des investisseurs de renom comme Daphni, Index Ventures et Eurazeo. L’équipe, basée à Dumbo, New York, a développé une plateforme qui combine des assistants humains avec des outils technologiques de pointe pour optimiser la productivité.

Une continuité dans l’investissement et la croissance

Malgré cette acquisition, les investisseurs initiaux de Double, dont Frenchfounders, ont décidé de rester impliqués dans la nouvelle entité formée avec Zirtual.