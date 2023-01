Quelle est l’histoire d’America On Line, AOL?

AOL (America Online) est une entreprise américaine fondée en 1985 par Steve Case, Jim Kimsey, Marc Seriff et Bill von Meister. Elle est la suite de Control Video Corporation néé en 1983.

AOL a commencé en fournissant des services de messagerie et de connexion à Internet pour les consommateurs. Au fil des ans, AOL a grandi pour devenir l’un des plus importants fournisseurs de services Internet pour les consommateurs, offrant un accès à Internet, une messagerie électronique, un service de chat en ligne, des actualités en ligne, un service de jeux et bien plus encore.

AOL a racheté Netscape en novembre 1998 pour pouvoir détenir le navigateur Web leader sur le marché, ce qui permettait à AOL de sortir de son interface propriétaire.

La même année AOL fait l’acquisition de son rival Compuserve pour 1,2 milliard de dollars en actions. Cette acquisition a permis à AOL de renforcer sa position sur le marché des services en ligne en intégrant les services de CompuServe, tels que les forums de discussion, les informations financières et les services de courrier électronique, à son portefeuille de services en ligne.

L’acquisition de CompuServe a également permis à AOL de faire concurrence aux autres fournisseurs de services en ligne, tels que Prodigy et MSN, en offrant une plus grande variété de services en ligne à ses utilisateurs. Cependant, cette acquisition a également été vue comme un défi pour AOL, qui devait intégrer les systèmes et les cultures de deux entreprises différentes.

Au début des années 2000, AOL était considérée comme l’une des entreprises les plus puissantes du secteur de la technologie, avec des millions d’utilisateurs et une valeur boursière élevée. Cependant, avec l’essor de l’Internet haut débit et l’arrivée de nouveaux acteurs tels que Google, AOL a commencé à perdre de la popularité et de la valeur.

En 2000, AOL a racheté Time Warner pour 165 milliards de dollars, créant la plus grande entreprise de médias et de communications du monde. Cependant, ce rachat controversé a été considéré par beaucoup comme une erreur, car les deux entreprises ont eu du mal à s’adapter à l’évolution rapide du secteur et à dégager des profits.

En 2009, AOL a annoncé son intention de se séparer de Time Warner et de se concentrer à nouveau sur les services de médias en ligne. Depuis lors, la société a connu une croissance modeste et est devenue un acteur important dans les médias en ligne, en offrant des services de journalisme, de vidéo en ligne et de publicité en ligne. En tant qu’entreprise en constante évolution, AOL continue d’affronter des défis pour rester compétitive dans un secteur en rapide évolution.

Une anecdote populaire concernant AOL est liée à la période de son histoire où la société a fait la promotion massive de ses disques d’installation gratuits pour ses services en ligne. Au cours des années 90, AOL a envoyé des millions de disques d’installation gratuits à des foyers aux États-Unis, ce qui a contribué à sa croissance explosive en tant que fournisseur de services en ligne.

Cependant, ces disques d’installation gratuits étaient souvent considérés comme une nuisance par les utilisateurs, qui les recevaient fréquemment sans les demander. En fait, certains utilisateurs ont même commencé à appeler ces disques « déchets numériques », en raison de la quantité de les jeter sans les utiliser.

Malgré les critiques, cette stratégie de marketing massive d’AOL a finalement prouvé être très efficace pour attirer de nouveaux utilisateurs et a joué un rôle clé dans le succès de la société en tant que fournisseur de services en ligne.