Pourquoi EDF investit désormais dans les startups du nucléaire avancé ?

TL;DR

EDF entre au capital d’Otrera New Energy, qui lève 17 millions d’euros pour développer un réacteur rapide refroidi au sodium.

L’opération relève moins du pari financier que de l’option stratégique sur une technologie nucléaire avancée.

EDF adopte une logique de portefeuille, en observant plusieurs architectures de réacteurs plutôt qu’en misant sur une seule filière.

Le retour d’intérêt pour ces technologies est porté par la hausse attendue de la demande électrique, notamment liée à l’IA, aux data centers et à la réindustrialisation.

Le véritable enjeu se déplace vers l’industrialisation : composants critiques, supply chain, usine normande et production en série.

Otrera ne réinvente pas le sodium : elle tente de transformer un savoir-faire historique français en produit industriel compétitif.

Pour EDF, les startups nucléaires deviennent des instruments de veille, d’expérimentation et de diversification technologique.

L’entrée d’EDF au capital d’Otrera New Energy marque une rupture discrète dans la stratégie d’innovation du groupe. Longtemps organisée autour de grands programmes intégrés, la filière nucléaire française s’ouvre progressivement à une logique d’investissements ciblés dans des startups développant les technologies de demain.

À première vue, l’opération porte sur une levée de 17 millions d’euros destinée à accélérer le développement d’un réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium. En réalité, elle révèle un changement plus profond, face à l’incertitude technologique et à la montée des besoins électriques, EDF ne cherche plus seulement à construire les futurs réacteurs, mais entend aussi identifier, accompagner et, le cas échéant, sécuriser les innovations susceptibles de façonner la prochaine génération de la filière nucléaire.

Depuis plusieurs décennies, l’innovation nucléaire française reposait sur une architecture bien identifiée. Les grands programmes étaient portés par l’État, développés par le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), industrialisés par Framatome et exploités par EDF. Les cycles de développement s’étendaient sur plusieurs décennies et privilégiaient quelques architectures considérées comme stratégiques.

L’investissement dans Otrera témoigne d’une évolution profonde de cette logique. EDF ne cherche plus uniquement à développer les technologies de demain en interne. Le groupe adopte progressivement une stratégie proche de celle des grands industriels de l’aéronautique, de la défense ou des semi-conducteurs : investir dans un écosystème de startups afin de multiplier les options technologiques.

À l’échelle d’EDF, une participation minoritaire dans un tour de table de 17 millions d’euros ne représente pas un engagement financier significatif. L’énergéticien acquiert une visibilité privilégiée sur l’évolution d’une technologie, sur la maturité de ses équipes d’ingénierie, sur les choix industriels qui seront effectués dans les prochaines années et, le cas échéant, sur les futures opportunités de coopération. L’objectif est de conserver une option stratégique sur une filière susceptible de retrouver un rôle majeur dans le mix énergétique des décennies à venir.

Cette évolution intervient alors que le contexte énergétique s’est profondément transformé. Pendant longtemps, les perspectives de consommation électrique en Europe demeuraient relativement stables. Cette hypothèse appartient désormais au passé. L’intelligence artificielle, la multiplication des centres de données, l’électrification des procédés industriels, le développement de l’hydrogène bas carbone et la relocalisation d’activités manufacturières modifient durablement les trajectoires de demande.

Fait révélateur, l’intelligence artificielle n’apparaît pratiquement jamais dans la communication d’Otrera. Pourtant, elle constitue l’un des principaux moteurs du regain d’intérêt pour les technologies nucléaires avancées. Les hyperscalers investissent désormais des dizaines de milliards d’euros dans de nouveaux centres de données, dont les besoins énergétiques se comptent en centaines de mégawatts, voire en gigawatts. Cette nouvelle géographie de la demande redonne une valeur économique à des architectures nucléaires longtemps considérées comme trop complexes ou insuffisamment compétitives.

Parallèlement, le paysage technologique du nucléaire se fragmente. Les petits réacteurs modulaires (SMR), les réacteurs avancés (AMR), les réacteurs à haute température, les filières au sodium, au plomb ou aux sels fondus poursuivent désormais leur développement en parallèle. Contrairement aux décennies précédentes, aucun acteur ne peut raisonnablement financer seul l’ensemble de ces trajectoires.

L’annonce d’Otrera révèle également un changement plus discret de la création de valeur. La startup communique naturellement sur son réacteur à neutrons rapides refroidi au sodium. Pourtant, une lecture attentive montre que la majeure partie des investissements annoncés concerne désormais l’industrialisation : lancement de l’avant-projet détaillé, développement de moyens d’essais, montée en puissance des équipes de sûreté et d’ingénierie, structuration de la supply chain et préparation d’un site industriel près de Cherbourg.

Cette evolution est loin d’être anodine, dans de nombreuses industries de souveraineté, l’avantage compétitif ne provient plus uniquement de la propriété intellectuelle, mais de la capacité à produire rapidement, de manière standardisée et à grande échelle. Les semi-conducteurs l’ont démontré avec les capacités de production de TSMC, les batteries avec les gigafactories européennes à l’instar de Verkor, les lanceurs spatiaux avec l’intégration verticale de SpaceX. Le nucléaire semble à son tour emprunter cette trajectoire. La véritable valeur d’Otrera pourrait résider autant dans son aptitude à industrialiser des composants critiques que dans la conception de son réacteur.

Le choix de la technologie sodium participe de cette même logique. Les réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium ne constituent pas une rupture scientifique, la France dispose d’un héritage unique dans ce domaine grâce aux programmes Phénix et Superphénix ainsi qu’aux décennies de recherche menées par le CEA. L’enjeu consiste désormais à transformer ce patrimoine technologique en une solution compatible avec les contraintes industrielles contemporaines : réduction des coûts, simplification des architectures, fabrication en série, exigences renforcées de sûreté et acceptabilité réglementaire.

Cette approche explique également la composition du tour de table. Aux côtés d’EDF figurent Groupe ADF, Onet Technologies, Groupe REEL, SNEF, Ingerop, Fortil ou encore Normandie Participations. Ce ne sont pas des investisseurs généralistes attirés par une promesse de croissance rapide. Ce sont des entreprises qui maîtrisent déjà la chaudronnerie lourde, l’ingénierie, les équipements industriels, la maintenance ou les automatismes. Leur présence traduit une conviction commune, dans le nucléaire avancé, la maîtrise de la chaîne industrielle pourrait devenir aussi déterminante que l’innovation technologique elle-même.

Ce changement de posture rapproche progressivement le nucléaire des autres secteurs de haute technologie. Les grands groupes ne cherchent plus à identifier un unique champion appelé à concentrer l’ensemble des ressources nationales. Ils construisent un portefeuille de participations dans plusieurs entreprises susceptibles d’explorer des voies complémentaires. Certaines échoueront. D’autres fourniront des briques technologiques, des composants ou des procédés qui seront réutilisés dans des programmes plus ambitieux. Quelques-unes deviendront peut-être les futurs leaders industriels de la filière.

L’annonce par Otrera d’une nouvelle levée de fonds d’au moins 40 millions d’euros d’ici la fin de l’année confirme cette trajectoire. Les capitaux recherchés serviront moins à inventer de nouveaux concepts qu’à faire progresser la maturité des composants critiques, renforcer les partenariats industriels et accélérer la préparation de l’usine normande.

L’entrée d’EDF au capital d’Otrera ne préjuge donc en rien du succès futur des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium, mais elle révèle cependant un changement beaucoup plus profond dans la manière dont la filière nucléaire française prépare son avenir. Face à une demande électrique appelée à croître sous l’effet de l’intelligence artificielle, de la réindustrialisation et de l’électrification de l’économie, le groupe ne mise plus sur une seule technologie développée au sein d’un programme centralisé, il construit progressivement un portefeuille d’innovations, tout en participant à la reconstruction d’une base industrielle capable de les produire. Dans cette nouvelle équation, le véritable actif stratégique n’est peut-être plus le réacteur lui-même, mais l’écosystème industriel qui permettra, demain, de le fabriquer à grande échelle.