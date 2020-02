La BioTech parisienne Stilla technologies vient de lever 20 millions d’euros en série B dans un tour de table qui fait entrer le groupe chinois TUS-Holdings dans son capital. Les investisseurs historiques Illumina Ventures, Kurma Partners, LBO France, Paris Saclay Seed Funds, BNP Paribas Développement et Idinvest ont également participé.

Fondé en 2013, Stilla technologies propose une technologie dont le but est de permettre aux chercheurs de détecter et quantifier les mutations d’ADN avec plus de précision grâce au PCR digitale.

Listen to « BioTech: Stilla Technologies lève 20 millions d’euros pour sa solution d’analyse génétique de précision » on Spreaker.

Qu’est-ce que l’analyse génétique de précision?

Mais en quoi la PCR digitale consiste-t-elle? «L’analyse génétique c’est l’idée d’aller détecter de l’ADN et de l’ARN pour par exemple savoir si quelqu’un a telle ou telle maladie. Mais aujourd’hui, l’analyse génétique est très complexe à faire. Si vous prenez une prise de sang classique, un tube de 10 millilitres, il y a autant de molécules d’ADN qu’il y a d’arbres en forêt amazonienne. Cette analogie est valable à la fois en termes de quantité, de diversité et de complexité», explique Rémi Dangla, co-fondateur de Stilla Technologies.

«Le problème supplémentaire est que dans une prise de sang, on va trouver essentiellement de l’ADN qui va provenir de vos cellules saines. Mais celles-ci ne disent pas grand chose sur ce qui vous affecte. Ce qui intéresse les médecins aujourd’hui, c’est de détecter les molécules d’ADN anormales qui vont venir de bactéries, de virus ou de cellules provenant de cancer. Normalement, ces molécules d’ADN sont très rares dans le sang du patient, sinon c’est qu’il est vraiment déjà très malade. L’enjeu c’est de détecter ces molécules d’intérêt avec des concentrations très faibles, à l’état de traces. D’où le besoin de faire de l’analyse génétique de précision».

Une technologie concentrée dans une puce de la taille d’une carte bancaire

En 2016, la startup a lancé sa propre solution appelée Naica. «C’est un système qui comporte deux instruments qui vont ensuite permettre de faire une analyse génétique de précision grâce à un consommable. Il s’agit d’une petite puce, il faut imaginer un morceau de plastique de la taille d’une carte de crédit à peu près. Toute notre technologie est dans cette puce, c’est un morceau de plastique à l’intérieur duquel on va manipuler l’échantillon à analyser de sorte à isoler les molécules d’ADN qui nous intéressent», explique notamment Rémi Dangla.

L’entreprise qui est parvenue a engendré ses premiers revenus dès 2017 propose sa technologie aux organismes de recherche spécialisés en biologie moléculaire et en analyse génétique. Son objectif est qu’elle puisse également à termes être utilisée par tous les laboratoires d’analyses à des fins de diagnostic médical.

Après une levée de série A de 16 millions d’euros réalisée en novembre 2018, ce nouveau tour de table doit permettre à la startup de développer une nouvelle génération de sa solution de PCR digitale pour viser les laboratoires d’analyses médicales. Son objectif est également d’accélérer ses activités existantes dans le domaine de la recherche en Chine.

Stilla Technologies: les données clés

Fondateurs : Rémi Dangla, Charles Baroud, Magali Droniou, Clément Gay, Etienne Fradet

Création : 2013

Siège social : Paris

Secteur : BioTech

Activité : Analyse génétique de précision

Effectifs: 80 personnes



Financement: Série A de 16 millions d’euros en novembre 2018. Série B de 20 millions d’euros en février 2020. Investisseurs: Illumina Ventures, Kurma Partners, LBO France, Paris Saclay Seed Funds, BNP Paribas Développement, Idinvest, TUS-Holdings.