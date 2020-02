[Webinar] Réseau social d’entreprise, outil collaboratif… comment structurer la « digital workplace » ?

Avec la multiplication des outils dédiés aux collaborateurs, il n’est pas toujours simple d’organiser l’expérience digitale des employés. Quelles sont finalement les grandes missions d’une « digital workplace » ? Quels rôles doivent jouer l’intranet, le réseau social d’entreprise, la plateforme de communication et les outils de collaboration dans ce dispositif ? Sont-ils tous nécessaires ? Comment l’expérience mobile vient-elle bousculer les schémas classiques ?

Autant de sujets auxquels Jean-Louis Bénard, fondateur et CEO de Sociabble, qui accompagne plus de 200 grandes entreprises dans le monde sur ces enjeux, vous propose d’apporter un éclairage. Jean-Louis Bénard est l’auteur de « Portails d’Entreprise » (Editions Hermès) paru en 2002, depuis cette époque il n’a cessé d’accompagner les entreprises sur ces thématiques, notamment sur l’impact des évolutions technologiques et des comportements.

Dans ce webinar, vous découvrirez :

Les missions d’une digital workplace

Intranet, réseau social d’entreprise, outils collaboratifs, plateforme de communication : quel doit être le rôle de chacun de ces outils ?

Les indicateurs de performance à mettre en place

Les travers habituels qui mettent en danger la digital workplace, les facteurs de succès, notamment en termes de taux d’utilisation et d’engagement

Mobile : quels impacts sur les choix ?

Des histoires de la vraie vie : comment de grandes entreprises en France et dans le monde ont clarifié leur écosystème pour améliorer la collaboration et la diffusion des messages en interne.

Ce webinar sera présenté par: Jean-Louis Bénard, Fondateur et CEO de Sociabble - Expert Frenchweb.

