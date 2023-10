FW500, découvrez les 500 entreprises de la tech françaises du classement 2023

Pourquoi ce choix? Depuis 15 ans, la raison d’être de FRENCHWEB.FR est d’identifier les nouvelles startups et entreprises les plus dynamiques. Depuis plusieurs années le panorama s’est élargi de l’AGTECH au spatial et pour faire de la place, nous avons décidé de faire sortir du FW500 les acteurs historiques du telecom et des services, qui occultaient une grande partie de l’écosystème désormais composé majoritairement de sociétés nées il y a moins de 10 ans.