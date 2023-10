HEXA se lance dans la seconde life / SELLSY passe la 3eme / FIGMA le deal qui traine / Les actus tech à ne pas manquer ce matin.

Avec notre partenaire Brevo, dotez vous d'une boĂźte Ă outils marketing complĂšte pour transformer vos visiteurs en clients fidĂšles

🎂 Bon anniversaire Ă Judith Darmon (digital artist), JĂ©rome Masurel (50 Partners, SĂ©bastien Troquier (INA), Nicolas Furlani (PRIVATEASER / JOY)



BREAKING NEWS:

↗ Hexa propose une alternative de « seconde vie » aux startups en difficultĂ© Face Ă un climat d’investissement timide, de nombreux fondateurs se retrouvent Ă envisager la cession de leur entreprise Ă des prix dĂ©risoires ou Ă chercher Ă atteindre la rentabilitĂ©, souvent au dĂ©triment de toute autre ambition, sous la pression de leurs investisseurs. Pour contrer cette situation, HEXA propose une nouvelle solution Ă ces fondateurs, une chance de donner une « seconde vie » Ă leur entreprise. Forts de leur expĂ©rience entrepreneuriale, Thibaud Elziere et Quentin Nickmans veulent donner Ă nouveau vie Ă des startups en pĂ©ril. Pour illustrer leur dĂ©marche, Quentin Nickmans cite l’exemple de YOUSIGN qui malgrĂ© ses 33 millions d’euros levĂ©s est Ă la traine face Ă ses concurrents comme DOCUSIGN. Next step l’offre IN MEMORIAM? ↘ Quand le rĂ©gulateur plombe les projets de croissance des entreprises tech. La proposition d’ADOBE d’acquĂ©rir FIGMA pour 20 milliards de dollars, est en pause depuis plus d’un an en raison de procĂ©dures rĂ©glementaires qui font trainer l’affaire. A tel point que lors de sa confĂ©rence annuelle Ă Los Angeles Adobe n’a quasiment pas parlĂ© de Figma, qui Ă©tait d’ailleurs le grand absent d’ADOBE MAX. Si les dirigeants d’Adobe affirment toujours vouloir conclure l’accord, le rĂ©glementaire en Ă©loigne l’échĂ©ance. Si Adobe ne parvient pas Ă conclure l’accord d’ici la fin de mars, elle pourrait devoir verser une indemnitĂ© de rupture de 1 milliard de dollars Ă FIGMA ↘ Le WEB SUMMIT ce sera sans nous aussi. Suite aux dĂ©clarations du PDG du WEB SUMMIT, Paddy Cosgrave, qui a qualifiĂ© la rĂ©action d’IsraĂ«l aux attaques du Hamas de « crimes de guerre », plusieurs capital-risqueurs de premier plan ont annulĂ© leurs plans de participation Ă la confĂ©rence qui doit se tenir Ă Lisbonne en dĂ©cembre. Parmi eux, Garry Tan de Y Combinator et Ravi Gupta de Sequoia Capital, Gil Dibner, fondateur d’Angular Ventures, Philippe Botteri de chez ACCEL . David Marcus a annoncĂ© ne plus jamais venir ou sponsoriser l’évĂšnement. ↘ Nouvelle vague de licenciements aux Etats Unis AprĂšs un lĂ©ger temps d’accalmie, les licenciements repartent de plus belle aux Etats Unis. Ainsi, malgrĂ© ses excellents rĂ©sultats, LinkedIn prĂ©voit de licencier 668 employĂ©s, principalement issus de son Ă©quipe d’ingĂ©nierie, aprĂšs avoir dĂ©jĂ supprimĂ© 716 postes en mai 2023. Stack Overflow a procĂ©dĂ© au licenciement de plus de 100 personnes, soit 28% de son personnel aprĂšs avoir doublĂ© de taille en 2022. Bandcamp, la plateforme de vente de musique, a licenciĂ© prĂšs de 50% de son personnel, soit 58 employĂ©s, dans le cadre de son acquisition par Songtradr. Cette transaction fait suite au rachat de Bandcamp par Epic Games en septembre. ↗ Apple remet de l’ordre dans les stats des Ă©diteurs de podcast Avec l’introduction de la nouvelle mise Ă jour iOS 17, Apple a dĂ©cidĂ© de remettre de l’ordre dans les chiffres de ses podcasts. Fini les jolis stats gonflĂ©es par les tĂ©lĂ©chargements automatiques d’Ă©pisodes mais que personne n’Ă©coutait vraiment ! voilĂ qui devrait secouer le microcosme du podcast, et peut ĂȘtre que le temps perdu Ă diviser leurs podcasts en 72 mini-Ă©pisodes sera enfin utilisĂ© Ă meilleur escient. Au passage si vous cherchez Tim COOK, il est en ballade en Chine. En vrac: FERRARI a annoncĂ© qu’il accepterait dĂ©sormais les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour ses voitures aux États-Unis.. La marque prĂ©voit d’Ă©tendre cette initiative Ă l’Europe au premier trimestre 2024. Pour rappel, Ferrari a vendu 13 200 voitures en 2022. Robin Li, co-fondateur de BAIDU, a dĂ©voilĂ© son IA baptisĂ©e Ernie 4.0, clamant haut et fort que ce modĂšle linguistique est au mĂȘme niveau que le GPT-4 d’OpenAI en termes de sophistication et de capacitĂ©s gĂ©nĂ©rales. Ă tester! TIKTOK fait appel de l’amende de 345 millions d’euros infligĂ©e par les rĂ©gulateurs irlandais en septembre pour violation de la protection des donnĂ©es des adolescents. La correction de la faille « Rapid Reset » d’HTTP/2, exploitĂ©e par des hackers pour lancer des attaques DDoS d’une ampleur record, nĂ©cessite la mise Ă jour de pratiquement tous les serveurs web Ă travers le monde. ↗ Enfin savez vous ce qu’est le DIFT?

A LIRE SUR FRENCHWEB.FR

LES PRECEDENTS GOOD MORNING FRENCHWEB:

ENTREPRENDRE:

TOOLBOX la startup Ă suivre PAYHAWK

ConnectĂ©e Ă votre ERP ou votre logiciel comptable, Payhawk simplifie le quotidien des Ă©quipes Finance et mieux contrĂŽler les frais professionnels. La plateforme offre un important gain de temps grĂące Ă l’automatisation de la saisie comptable et des rapprochements bancaires, la personnalisation des workflows d’approbation, le suivi budgĂ©taire en temps rĂ©el ou encore le calcul des Ă©missions de CO2 des dĂ©penses par carte. Payhawk compte parmi ses clients Vinted, Alma, Sorare, Flink, Babbel et La RosĂ©e.

Vous ĂȘtes CFO et souhaitez vous affranchir de vos tĂąches manuelles et chronophages ? Cliquez ici.

PAYHAWK a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e pour ĂȘtre partenaire de la TOOLBOX de FRENCHWEB.FR

FRENCHWEB VC avec le soutien de Unlimitd, le financement au service des entrepreneurs

Sous l’impulsion de Ronan Le Moal et Charles Cabillic, EPOPEE GESTION dĂ©voile sa nouvelle marque, XPLORE dĂ©diĂ©e Ă son activitĂ© de capital-innovation. Cette initiative vise Ă centraliser l’expertise en matiĂšre de financement, d’accompagnement opĂ©rationnel et d’accĂ©lĂ©ration. L’objectif est d’amplifier l’innovation rĂ©gionale dans l’ouest de la France. DotĂ© de deux fonds d’investissement, Xplore possĂšde un budget avoisinant les 80 millions d’euros, destinĂ© Ă appuyer les startups locales et gĂ©nĂ©rer une valeur Ă©conomique, Ă©cologique et sociale pour le territoire.

LA FAMIGLIA, s’associe au fonds de capital-risque amĂ©ricain GENERAL CATALYST.

GENERAL CATALYST est l’une des plus grandes sociĂ©tĂ©s de capital-risque amĂ©ricaines, qui a levĂ© environ 15 milliards de dollars depuis sa crĂ©ation il y a plus de vingt ans. Elle a soutenu des entreprises Ă l’instar d’Airbnb, Instacart, Canva ou encore Hubspot.

LA FAMIGLIA est un fonds d’investissement allemand en amorçage et growth, spĂ©cialisĂ© dans des domaines tels que l’IA, la logistique, la fintech et la durabilitĂ©. Le fonds compte actuellement plus de 70 startups dans son portefeuille, dont Deel, Personio et Forto.

Depuis sa crĂ©ation en 2017, La Famiglia a levĂ© plus de 350 millions d’euros. LA FAMIGLIA jusqu’Ă 5 millions d’euros principalement dans des startups B2B. Parmi ses investisseurs, on trouve des family offices de grandes marques telles qu’Adidas et EstĂ©e Lauder, ainsi que des entrepreneurs comme Ilkka Paananen (Supercell), Ross Mason (MuleSoft), Hanno Renner (Personio) et Michael Wax (Forto).

Jeannette zu FĂŒrstenberg, co-fondatrice de La Famiglia, devient Managing Director chez General Catalyst. La finalisation de cette transaction est attendue pour le premier semestre 2024. Les Ă©quipes de La Famiglia resteront Ă Berlin et Munich tout en conservant le nom de marque La Famiglia.

Sylvain Le Borgne rejoint JC DECAUX en tant qeu Chief Data Officer. Vincent Naudet est nommĂ© Directeur GĂ©nĂ©ral d’ELEMINT FRANCE Meleyne Rabot est nommĂ© DG France de TOO GOOD TO GO Blandine FretĂ© rejoint Carbometrix comme Head of opĂ©rations, elle officiait auparavant chez Ornikar et Kolsquare



APPEL A PROJETS

Vous ĂȘtes un accĂ©lĂ©rateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel Ă projet en remplissant Vous ĂȘtes un accĂ©lĂ©rateur, incubateur ou entreprise et vous souhaitez communiquer sur un programme d’aide aux entrepreneurs et startups? FRENCHWEB.FR vous proposer d’enregistrer gratuitement votre appel Ă projet en remplissant ce formulaire.

AGENDA

L’agenda des Ă©vĂšnements 2023 Ă ne pas manquer →

OFFRES D’EMPLOI