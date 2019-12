Bone 3D lève 1,4 million d’euros pour ses dispositifs médicaux imprimés en 3D

Bone 3D, qui développe un simulateur de chirurgie et imprime en 3D des dispositifs médicaux, lève 1,4 million d’euros auprès notamment de Karot Capital. Il s’agit pour la startup parisienne de sa première levée de fonds.

Lancé en 2018 par Jérémy Adam et Benoit Perrin, Bone 3D développe une imprimante 3D produisant des dispositifs médicaux, tels que des implants, prothèses, attelles ou encore plâtres sur mesure à destination des patients. La startup développe également un simulateur de chirurgie destiné à la formation médicale des nouveaux chirurgiens.

Sur ce marché, on retrouve la startup française Biomodex qui développe des maquettes de simulation chirurgicale imprimées en 3D à partir de l’imagerie médicale, cette fois-ci exclusivement pour entraîner les chirurgiens à traiter les organes complexes. La startup a levé 12 millions d’euros en mai 2018.

Bone 3D prévoit désormais d’étendre son activité en développant son équipe et en investissant dans de nouveaux équipements. «Cela nous permettra de développer des solutions encore plus performantes, plus accessibles et s’adressant à plus de pathologies. Notre objectif est d’être présents sur les cinq continents d’ici 2024!», commente Jérémy Adam.

Bone 3D : les données clés

Fondateurs : Jérémy Adam et Benoit Perrin

Création : 2018

Siège social: Paris

Secteur : MedTech

Activité : impression 3D de dispositifs médicaux

Financement : 1,4 million d’euros auprès notamment de Karot Capital.