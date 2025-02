BPIFRANCE engage 10 milliards d’euros sur 4 ans pour structurer l’écosystème IA français

Nouvelle annonce dans le cadre du Sommet de l’action pour l’IA, Bpifrance annonce un plan d’investissement de 10 milliards d’euros d’ici 2029 avec pour objectifs de renforcer l’innovation, structurer une filière technologique souveraine et accompagner l’adoption de l’IA par les entreprises.

Une stratégie couvrant toute la chaîne de valeur

Bpifrance prévoit des investissements en fonds propres, ciblant les modèles de fondation, les infrastructures IA et les composants spécialisés. Le fonds interviendra également dans les levées de sociétés en forte croissance intégrant l’IA à grande échelle.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Parallèlement, Bpifrance renforce son action en fonds de fonds, en soutenant des gestionnaires spécialisés dans l’IA à tous les stades de financement, de l’amorçage au capital croissance. Des fonds comme Elaia, FRST ou Alpha Intelligence Capital figurent parmi les bénéficiaires. Bpifrance et sept de ses fonds partenaires figurent parmi les dix acteurs les plus actifs dans le financement des startups IA en France.

Depuis 2015, Bpifrance a investi plus d’un milliard d’euros en direct dans des entreprises IA comme Mistral AI, Poolside, H ou Chapsvision. En 2024, 3,4 milliards d’euros ont été alloués à des projets IA via France 2030, incluant des appels à projets sur l’IA embarquée, l’IA générative et le cloud.

« La France dispose des talents et de l’écosystème pour s’imposer dans l’IA. Nos investissements renforcent cette dynamique et positionnent la France comme un acteur mondial du secteur », déclare à cette occasion Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance.

L’adoption de l’IA par les entreprises s’accélère : 31 % des PME utilisent l’IA générative en 2024, contre 15 % en 2023. Bpifrance qui a accompagné 600 PME/ETI en 2024 via son programme IA Booster, veut accélérer la cadence et mobilise son réseau d’e