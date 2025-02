Brevo affiche une forte croissance et investit 50 millions d’euros dans l’IA sur 5 ans.

Brevo, acteur européen du CRM, annonce une croissance soutenue avec un ARR de 179 millions d’euros en 2024, en hausse de 32 % sur un an grâce à son activité organique, qui représente 85 % de son chiffre d’affaires. L’entreprise affiche une rentabilité à deux chiffres et renforce son expansion internationale, avec 70 % de son activité réalisée hors de France, notamment aux États-Unis et en Allemagne (15 % chacun).

La montée en puissance de son offre Enterprise, dédiée aux grands comptes et au mid-market, marque un tournant stratégique : sa croissance est deux fois plus rapide que celle du reste du groupe et représente désormais un quart du chiffre d’affaires global. Cette dynamique repose sur une plateforme CRM unifiée, multicanale et dotée d’une Customer Data Platform (CDP), permettant aux entreprises de centraliser et personnaliser leurs interactions clients via e-mail, SMS, WhatsApp et notifications push.

Nous n'avons pas pu confirmer votre inscription. Votre inscription est confirmée. La newsletter hebdo Recevez chaque lundi l'actualité de notre écosystème Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire Veuillez renseigner votre adresse email pour vous inscrire. Ex. : abc@xyz.com J'accepte de recevoir vos e-mails et confirme avoir pris connaissance de votre politique de confidentialité et mentions légales. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment en cliquant sur le lien présent dans nos emails. S'INSCRIRE

Brevo annonce la création du Brevo AI Lab, doté de 50 millions d’euros d’investissement sur cinq ans pour développer des agents IA dédiés à une personnalisation avancée du marketing, en conformité avec le RGPD. Les premiers modèles seront déployés dès le premier semestre 2025.