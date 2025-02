Meta prêt à interpeller Trump face aux sanctions de l’UE / Amazon accusé par l’Italie d’évasion fiscale / Brevo affiche une forte croissance

Meta prêt à interpeller Trump face aux sanctions de l’UE

Lors de la Munich Security Conference qui se tenait se week end en Allemagne, Joel Kaplan, directeur mondial des affaires publiques de Meta, a affirmé que l’entreprise n’hésiterait pas à solliciter l’intervention du président Donald Trump si l’Union européenne appliquait ses réglementations numériques de manière discriminatoire à l’encontre de ses produits. Il a souligné que les sanctions infligées aux entreprises technologiques américaines pourraient être perçues comme une forme de taxation injustifiée, reprenant ainsi un argument avancé par Trump lors du Forum économique mondial de Davos.

Meta, qui a déjà écopé de plus de 2 milliards d’euros d’amendes pour infractions aux règles européennes sur la concurrence et la protection des données, fait également l’objet d’une enquête au titre du Digital Services Act. Kaplan a mis en garde contre une approche réglementaire qui mesurerait son efficacité à l’aune des sanctions imposées, estimant qu’elle placerait l’économie européenne dans une position de « désavantage considérable ».

Cet avertissement de Joel Kaplan intervient juste après que Meta Platforms ait été contraint par la Commission Européenne d’assouplir l’accès à Facebook Marketplace pour les plateformes de petites annonces concurrentes en Europe et de payer une amende de 798 millions d’euros pour abus de position dominante.

Anthropic défend Google contre les restrictions américaines sur l’IA

Anthropic s’oppose juridiquement à une mesure du gouvernement américain qui interdirait à Google d’investir dans les startups d’intelligence artificielle. Dans sa requête, la société affirme qu’une telle interdiction nuirait à la concurrence en favorisant des rivaux comme OpenAI et Meta, tout en mettant en péril son propre développement.

Google, qui a investi environ 3 milliards de dollars dans Anthropic, est au cœur des sanctions visant sa position dominante dans la recherche en ligne. Pour Anthropic, forcer Google à couper ses liens affaiblirait son modèle économique, alors que le secteur de l’IA nécessite d’importants financements pour soutenir la compétition exacerbée notamment par les besoins en puissance de calcul.

Amazon accusé par l’Italie d’évasion fiscale sur 1,2 milliard d’euros de TVA

Les autorités fiscales italiennes reprochent à Amazon d’avoir éludé 1,2 milliard d’euros de TVA entre 2019 et 2021, dans le cadre de la vente de biens importés de Chine et d’autres pays hors UE via sa plateforme. La société américaine fait l’objet d’une réclamation totale de 3 milliards d’euros, incluant pénalités et intérêts. Amazon conteste ces accusations, affirmant respecter l’ensemble des lois fiscales en vigueur.

Dette de X : les banques allègent leur exposition

Les banques ayant financé l’acquisition de X par Elon Musk en 2022 pour 44 milliards de dollars ont réussi à vendre la quasi-totalité de la dette associée, profitant de l’amélioration des perspectives financières du réseau social et du rôle croissant de Musk au sein de l’administration Trump. Jeudi, un lot de 4,7 milliards de dollars de dettes a été cédé, dépassant les 3 milliards initialement prévus. Les conditions exactes des transactions récentes ne sont pas détaillées mais leur valeurs aurait subit une décote de 10 à 20%.

La Commission sud-coréenne de protection des données a suspendu le téléchargement de l’application DeepSeek en raison du non-respect des réglementations nationales en matière de protection des données personnelles.

Figure AI en passe de lever 1,5 milliard de dollars à une valorisation de 39,5 milliards

La startup Figure AI, spécialisée dans les robots humanoïdes, devrait annoncer dans les prochains jours un tour de financement de 1,5 milliard de dollars, portant sa valorisation à 39,5 milliards, selon Bloomberg. Align Ventures et Parkway Venture Capital dirigeraient cette levée. Précédement valorisée 2,6 milliards de dollars en 2024, Figure AI compte parmi ses investisseurs Microsoft, OpenAI, Nvidia et Jeff Bezos. La startup, compte BMW parmi ses clients, et ambitionne de livrer 100 000 robots d’ici quatre ans pour pallier les pénuries de main-d’œuvre et réaliser des tâches complexes .

Bolt Technology étend son service de VTC au Canada sous la marque Hopp

Bolt Technology, concurrent d’Uber d’origine estonienne, poursuit son développement au Canada sous la marque HOPP. L’entreprise prévoit de s’implanter dans cinq grandes villes de l’Ontario : Toronto, Mississauga, Markham, Vaughan et Richmond Hill. Déjà présent dans 45 pays, Bolt mise sur un marché canadien encore peu concurrentiel pour proposer une alternative aux acteurs dominants. Valorisée à 7,4 milliards d’euros en 2022.

VISMA met la main sur Evoliz

Fondée en 2010 par François Aupetit et Olivier Gasquet, la fintech française Evoliz, spécialisée dans la gestion, la facturation et la pré-comptabilité des TPE et PME, annonce son rachat par le groupe norvégien Visma, acteur des solutions cloud pour l’entreprise, qui réalise un chiffre d’affaires de 2,6 milliards d’euros. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de consolidation de Visma en Europe, accélérée depuis l’entrée de 20 fonds de private equity à son capital fin 2023.

+TRENDS

Sundar Pichai : des ordinateurs quantiques « utiles » d’ici cinq à dix ans

Sundar Pichai, PDG de Google estime que les ordinateurs quantiques « pratiquement utiles » verront le jour d’ici cinq à dix ans, comparant leur développement actuel à celui de l’intelligence artificielle au début des années 2010. Alors que les gouvernements et entreprises investissent massivement dans la recherche quantique, un débat subsiste sur son horizon d’application concrète. En janvier, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, avait estimé que des ordinateurs quantiques véritablement opérationnels n’apparaitraient pas avant plusieurs décennies.

+ LE CLUB FRENCHWEB

Talkspirit veut devenir l’Operating System des organisations qui veulent accélérer vers l’impact

+ LEVEES DE FONDS

