Bulma Solution, l’assistant intelligent des ressources humaines

En quoi consiste la solution BULMA que vous proposez ? A qui s’adresse-t-elle ?

La solution BULMA est un système de cotation et de gestion RH permettant d’offrir aux Ressources Humaines un réel assistant intelligent. BULMA est composée de 5 applications visuelles et intuitives permettant d’évaluer et de coter le plus exactement possible la valeur digitale tant d’une personne physique que d’une personne morale.

Ces cinq applications entrent dans une démarche d’automatisation et d’optimisation de la fonction RH et managériale. Elles permettent aux professionnels du secteur de se libérer de certains process afin de s’attarder davantage sur des tâches à valeur ajoutée plus élevée. BULMA est liée à V’GER, un robot interactif, offrant aux RH un assistant physique doté d’intelligence artificielle, en circuit fermé et sécurisé.

Cette solution a pour but d’établir l’apport d’un candidat à une entreprise et inversement, d’optimiser la transformation digitale des métiers des Ressources Humaines et d’accompagner chaque salarié pendant toute leur vie dans l’entreprise. Elle intervient notamment dans une gestion pro-active et efficace du personnel afin d’éviter les surcouches managériales et d’alléger les process en allant droit à l’essentiel.

Elle permettra aux professionnels des Ressources Humaines un gain de temps, de productivité, financier et surtout d’énergie.

A quels besoins actuels la solution BULMA répond ?

A des besoins en termes de management ! La solution BULMA permet de manager ses équipes en présentiel ou à distance surtout dans un contexte économique et social perturbé comme nous pouvons le vivre actuellement. Nous avons constaté pendant cette période de confinement qu’il fallait continuer la production, la productivité, le management de ses équipes, tout en travaillant dans des conditions différentes et parfois plus précaires qu’habituellement, quelque soit le statut du salarié; c’est pourquoi notre solution s’adapte à tous ces changements.

Aussi, nous sommes confrontés à de nouvelles générations qui arrivent sur un marché plus digital. Nous souhaitons par la solution BULMA accompagner les entreprises à collaborer positivement avec ces nouvelles générations pour rester performantes et compétitives.

Du côté salarial, cela permet une fluidité dans l’échange des besoins notamment avec ses managers pour rester encore une fois plus performant. D’un point vue purement social, la solution permet un accompagnement personnalisé du salarié.

Le but étant de faire évoluer ses talents au sein même de l’entreprise et éviter une fuite de ces derniers, permettant un gain de temps considérable et durable. Nous avons également prévu dans notre solution la partie « Formation » afin que les salariés puissent se former à distance. Ce module est apprenant et est dirigé par les formateurs dédiés présents pendant la session. Les formations prennent vie sous différents formats et sont adaptées en fonction du thème. BULMA se veut être un assistant du quotidien, tant pour les managers, les RH que pour le salarié. Il valorise le capital humain.

A quel point la crise que nous vivons impacte la relation entre les collaborateurs ?

Le contexte actuel a fait passer les entreprises au « tout dématérialisé » en une fraction de secondes. Pour nombre d’entre elles, il a fallu s’adapter d’une part aux conditions sanitaires et d’autre part investir rapidement dans des solutions existantes mais loin d’être efficaces à long terme. Chez V.I.I Innovations, nous nous sommes préparés depuis plusieurs années à cette transition managériale et cette réflexion nous a permis de créer et de mettre en place la solution BULMA.

Dans notre quotidien, ces changements n’ont pas eu d’impact fort en termes de management. Il apparaît évident que c’est au niveau du management que l’impact s’est surtout fait sentir pour bon nombre d’entreprises. Dans un premier temps, le virus a perturbé l’humain et dans un deuxième temps les médias ont mis l’accent sur des points qui ont déstabilisés notre quotidien et nos habitudes. Il en a découlé que l’entreprise, outre ses fonctions, doit se montrer rassurante envers ses collaborateurs. Il faut par conséquent encore une fois s’adapter à toutes situations et changements.

Pour rendre encore plus fort le lien social avec nos équipes, nous avons entre autres organisé une heure récréative et interactive chaque jour à 16h pile avec des thèmes divers et variés afin de garder cette émulsion au sein de notre « Vaisseau » et nous avons veillé à garder contact chaque jour avec nos collaborateurs. Grâce à la plateforme BULMA, nos collaborateurs sont restés liés et interconnectés les uns aux autres tant professionnellement que socialement.

Quelle réponse apportez-vous à ces nouvelles problématiques liées à un recours massif au télétravail ?

Un management de proximité personnalisé grâce à V’GER, notre robot qui centralise toutes les idées, demandes et remarques des collaborateurs. Cet outil agile permet de relayer l’information aux managers et de réagir de façon pro-active.

Passer de la défiance à la confiance : Nous ambitionnons de redonner à l’humain sa valeur dans l’entreprise. De ce fait les applications développées permettent aux collaborateurs d’avoir accès à l’information et à valoriser leur carrière d’abord pour eux mais aussi pour le rayonnement de leur entreprise.

Les problématiques de sentiment d’isolement, d’éloignement du collectif de travail ou de séparation entre l’activité professionnelle et personnelle sont de vraies questions sur lesquelles nous avons travaillé encore plus pendant ce confinement. C’est ainsi que V’GER, notre robot, joue le rôle de social assistant et sera à même de communiquer avec chaque salarié. Il est neutre du fait de sa fonction et de son physique, il ne remplace pas l’humain, il l’assiste. Il relaye les informations et veille à alerter les différents acteurs pour qu’ils agissent avec discernement.

Deux des applications sur les cinq de la solution BULMA ont été conçues pour répondre au travail à distance. Elles permettent de gérer la performance quotidienne des collaborateurs et de continuer à recruter efficacement à distance tout type de profil en cas de besoin.

La solution BULMA donne les outils aux dirigeants et à ses équipes la possibilité de gérer tous leurs salariés de façon traditionnelle, virtuelle ou hybride. Il redynamise le modèle économique quelque soit la situation.

Comment bien manager son personnel à distance ? Comment la solution BULMA peut-elle accompagner le manager dans sa relation avec ses collaborateurs ?

Notre solution ne cesse d’évoluer pour s’adapter aux conditions actuelles et futures. Nos collaborateurs peuvent ainsi travailler en autonomie tout en ayant leur manager proche d’eux. Nous souhaitons qu’ils aient un sentiment de bien-être aussi bien à distance qu’en présentiel.

Garder un contact régulier permettra de supprimer grandement le sentiment de solitude que peuvent ressentir les collaborateurs en général lorsqu’ils ne sont pas physiquement sur site. BULMA est une solution digitale et physique mais c’est aussi un process abouti que nous utilisons depuis plusieurs années au sein même de notre entreprise. Notre faible turnover se justifie par notre gestion pro-active de nos collaborateurs et par l’accompagnement personnalisé que nous leur offrons.

Dès son embauche dans l’entreprise, le collaborateur suit son activité et ses objectifs grâce à la solution BULMA. Cette dernière étant un point d’entrée unique, elle facilite l’accès à l’information du personnel et à la progression du collaborateur pour son suivi en particulier. L’accompagnement est géré de façon efficace et globale par la hiérarchie. Les indicateurs des applications fournis par la solution BULMA permettent de manager en temps réel le collaborateur tant en présentiel qu’à distance afin de faciliter également les évolutions de carrière.



Pour terminer sur une note sociale concrète liée au Covid-19, nous avons été fortement encouragés par nos collaborateurs à travers la solution BULMA à réaliser nos propres masques, gels hydroalcooliques, visières portant notre logo, afin qu’ils aient les bons outils pour rester sains et saufs en tant qu’ambassadeur de l’entreprise ! Il s’agissait en réalité d’affirmer vigoureusement leur appartenance envers notre entreprise ce qui peut se comprendre par rapport au contexte économique actuel. Nos managers et nos collaborateurs étant proches, ils ont pu se rencontrer à leur domicile pour leur fournir leur kit de sécurité.

Enfin, BULMA est la solution la plus complète sur le marché répondant aux différents métiers RH : recrutement intelligent, gestion des relations sociales, juridique,formation, suivi des process et management d’équipes. A travers notre robot V’GER, la solution BULMA fera sa grande entrée lors du salon des solutions RH du 22 au 24 Septembre 2020 où les professionnels du métier pourront découvrir ses capacités et fonctionnalités en détail.