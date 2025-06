Metaview lève 30 millions d’euros pour réinventer le recrutement à l’ère de l’IA

La startup britannique Metaview, spécialisée dans l’analyse automatisée des entretiens d’embauche, annonce une levée de fonds de 30,1 millions d’euros en série B pour accélérer le déploiement de sa suite d’agents IA dédiée au recrutement. L’objectif de Metaview est de devenir la plateforme de référence pour les entreprises qui adoptent une stratégie de recrutement “AI-first”.

Fondée en 2018 à Londres par Siadhal Magos (ex-Uber) et Shahriar Tajbakhsh (ex-Palantir), Metaview a bâti sa croissance sur une conviction forte : les entretiens contiennent les données les plus déterminantes pour comprendre, structurer et améliorer les décisions d’embauche. La plateforme capte, transcrit et analyse automatiquement ces conversations pour produire des rapports structurés, objectifs et exploitables, remplaçant impressions subjectives et prises de notes approximatives.

Metaview transforme les entretiens en matière première stratégique pour les recruteurs, RH et hiring managers, avec pour une promesse de réduire drastiquement le temps consacré à l’administratif pour se recentrer sur l’évaluation humaine. À ce jour, plus de 3 millions d’entretiens ont été enregistrés, et plus de 3 000 entreprises utilisent la plateforme, parmi elles, Sony, Deel, ElevenLabs, Brex, ou encore Deliveroo.

Une plateforme modulaire pour industrialiser le recrutement

La suite IA de Metaview comprend déjà plusieurs modules actifs :

AI Notetaker : prise de notes automatique pendant l’entretien, adaptée au poste et à la grille d’évaluation.

: prise de notes automatique pendant l’entretien, adaptée au poste et à la grille d’évaluation. AI Reports : moteur d’analyse personnalisé pour suivre et optimiser le pipeline de recrutement.

: moteur d’analyse personnalisé pour suivre et optimiser le pipeline de recrutement. AI Answers : assistant contextuel pour accéder instantanément à toutes les informations sur un candidat ou un poste.

: assistant contextuel pour accéder instantanément à toutes les informations sur un candidat ou un poste. AI Job Posts : génération automatisée d’offres d’emploi à partir des besoins exprimés.

Face à l’émergence des outils conversationnels dopés à l’IA, Metaview évolue dans un paysage concurrentiel dense mais encore fragmenté. Aux États-Unis, des acteurs comme BrightHire ou Screenloop proposent également des solutions d’analyse des entretiens, mais se concentrent davantage sur la collaboration interne ou l’entretien vidéo classique. Aucun acteur européen ne se positionne actuellement face à Metaview. Cette position confère à la startup un avantage stratégique pour s’imposer comme le standard “AI-native” du recrutement conversationnel.

Cette nouvelle levée de fonds permettra de tripler les effectifs, ouvrir un bureau à San Francisco, lancer une nouvelle génération d’agents IA, et développer la communauté “10x Recruiting”, qui rassemble les équipes RH les plus avancées en matière de recrutement augmenté par l’IA.

Metaview a levé 30 millions d’euros (soit 32,5 millions de dollars) dans un tour de série B mené par GV (Google Ventures). Les investisseurs historiques Plural, Vertex Ventures US, Seedcamp, Coelius Capital, True Equity, ainsi que des business angels à l’instar de Pierre Dimitry Gore Coty (Uber), ont également participé à ce tour. La startup a levé un total de 50 millions de dollars depuis sa création.

Metaview a été fondée en 2018 à LONDRES, ROYAUME-UNI, par SIADHAL MAGOS et SHAHRIAR TAJBAKHSH.