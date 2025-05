Noota lève 3 millions d’euros pour automatiser les réunions grâce à l’IA

Fondée par Alexandre Duffaut, aujourd’hui CEO, et Darius Al Naddaf, CTO, Noota, la startup française Noota se positionne sur l’échiquier de la transcription augmentée (Airgram, Otter.ai, Fireflies.ai, Fathom) et propose en alliant intelligence artificielle, intégration métier et expérience utilisateur fluide, de faire de chaque échange oral un déclencheur d’action concrète.

Depuis sa création, la startup a construit une plateforme utilisée par plus de 100 000 professionnels dans 3 000 entreprises, générant plus de 50 000 transcriptions hebdomadaires à partir de réunions téléphoniques, visioconférences ou échanges physiques.

En 2025, Noota a enrichi sa plateforme avec deux innovations, Ask Noota, une interface conversationnelle capable d’interroger l’historique des réunions comme on interroge une base de connaissances vivante, et une application mobile iOS et Android pensée pour capter les échanges en présentiel et les transformer en rapports exploitables, directement synchronisés avec les outils métiers utilisés par les équipes.

Avec cette nouvelle levée de fonds, la société annonce le développement des Noota-AI Agents, agents intelligents capables d’agir directement depuis une réunion, à savoir rédiger des comptes rendus, assigner des tâches, générer des suivis et ce sans intervention humaine ni changement de plateforme.

La levée permettra également de soutenir le développement international de l’entreprise. Déjà solidement implantée en France, Noota prépare une intensification de ses activités en Europe, ainsi qu’une entrée sur le marché nord-américain, où la demande pour des solutions de productivité pilotées par l’IA est en forte croissance.

Cette levée de fonds de 3 millions d’euros s’inscrit dans une stratégie de consolidation ambitieuse. Elle est structurée en deux volets : un premier financement en equity de 1,5 million d’euros, levé via le Blast.Club, club d’investissement créé par Anthony Bourbon, qui a réuni près de 900 investisseurs individuels autour du projet ; et un second apport de 1,5 million d’euros complété par Bpifrance et plusieurs partenaires bancaires.