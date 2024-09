Calendr : Le nouveau guide TV pour les réseaux sociaux

Nouveau venu dans le milieu des créateurs de contenus newgen, Calendr une application conçue pour simplifier la découverte et la planification des contenus sur les plateformes de streaming comme YouTube, Twitch, et autres réseaux sociaux. Se positionnant comme un « TV guide » moderne, Calendr permet à ses utilisateurs de suivre facilement les événements de leurs créateurs de contenu favoris, en proposant une programmation claire et accessible.

L’application, disponible gratuitement, offre une interface familière qui reprend le concept classique du programme télévisé, c’est dans les vieux pots que l’on fait les meilleurs recettes. Les utilisateurs peuvent sélectionner leurs créateurs préférés, ajouter les événements à leur calendrier personnel et consulter celui de leurs amis pour synchroniser leurs choix. Cela permet de ne plus manquer les diffusions importantes et de faciliter les rassemblements virtuels autour des contenus partagés.

Calendr c’est aussi une réponse à la tendance actuelle du « scrolling » incessant, où les utilisateurs passent en moyenne 48 minutes par jour à chercher du contenu, avec une alternative plus structurée et moins chronophage.

Pour son démarrage, Calendr revendique déjà une base de 7 800 rendez-vous couvrant plus de 20 thématiques, avec plus de 150 créateurs inscrits. L’application propose des programmes à venir sur une période de 15 jours, permettant ainsi une planification efficace. Les créateurs de contenu, qu’ils soient spécialisés dans l’automobile, la bourse, le hacking, ou encore le sport, trouvent en Calendr un outil efficace pour engager leur audience et augmenter la visibilité de leurs événements.

Lancée avec l’ambition de devenir un outil indispensable pour les consommateurs de contenus en ligne, Calendr met l’accent sur une consommation plus ciblée et consciente des contenus numériques. L’application, entièrement gratuite pour les utilisateurs et les créateurs, se veut un vecteur de découverte et de promotion des meilleurs programmes disponibles sur les réseaux sociaux. Une app à télécharger si vous ne voulez plus perdre de temps.