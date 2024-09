YNSECT icone de la Frenchtech bascule dans un plan de sauvegarde

Ynsect, l’une des startups française à s’être lancée dans la production de protéines et d’engrais à base d’insectes, a annoncé par communiqué de presse son placement sous procédure de sauvegarde. Cette décision, validée par le tribunal de commerce d’Évry, vise à geler les dettes de l’entreprise pendant six mois, permettant ainsi à Ynsect de se concentrer sur la stabilisation de sa situation financière et sur la poursuite de ses projets industriels.

Un modèle industriel ambitieux confronté à une croissance trop rapide par rapport aux résultats commerciaux.

Fondée en 2011 par Antoine Hubert, Jean-Gabriel Levon, Fabrice Berro, et Alexis Angot, Ynsect s’est spécialisée dans l’élevage et la transformation de vers de farine, destinés à l’alimentation animale, humaine, et à la production d’engrais. Depuis sa création, l’entreprise a levé un total de 560 millions d’euros et a investi massivement dans le développement de ses infrastructures industrielles.

En octobre 2020, Ynsect a clôturé un tour de table spectaculaire en série C de 350 millions d’euros, soutenu par Astanor Ventures, Upfront Ventures, FootPrint Coalition (le fonds de l’acteur Robert Downey Jr.), Happiness Capital, Supernova Invest, et Armat Group. Ce financement avait été complété par des participations de la Caisse des dépôts, du Crédit Agricole Brie Picardie, et de la Caisse d’Epargne Hauts-de-France. En 2019, la start-up avait déjà levé 113 millions d’euros et 21 millions d’euros en subventions.

En avril 2023, lors de la série D, le vent tourne et Ynsect décide de renforcer son équipe dirigeante pour faire face à l’expansion de ses activités, notamment en réorganisant son Comité Exécutif. Shankar Krishnamoorthy, ancien membre du comité exécutif d’Engie, a été nommé CEO de Ynsect, tandis qu’Antoine Hubert, cofondateur, s’est concentré sur l’innovation et les relations avec les investisseurs, tout en restant représentant de l’entreprise en tant que vice-président exécutif et « Chief Ynnovation Officer (CŸO) ».

La ferme expérimentale de Damparis (Jura)

En 2016, Ynsect a implanté sa première ferme expérimentale à Damparis, près de Dole, dans le Jura. Ce site, qui emploie une quarantaine de personnes, est dédié à l’élevage d’insectes et sert de laboratoire pour tester et affiner les processus industriels destinés à être déployés à plus grande échelle. Cette ferme joue un rôle clé dans le développement des technologies d’Ynsect, établissant les bases pour des projets plus ambitieux.

La ferme verticale d’Amiens (Somme)

Le projet phare d’Ynsect est la construction d’une ferme verticale à Amiens, dans la Somme, conçue pour devenir « la plus grande ferme verticale au monde » dédiée à la production de protéines à base d’insectes. Ce site vise à répondre à la demande mondiale croissante en produisant des protéines et des engrais à grande échelle.

Cependant, la montée en puissance de cette infrastructure a été plus complexe que prévu. Le processus d’industrialisation, notamment en ce qui concerne la reproduction des insectes, s’avère plus long. Bien que la levée de fonds de 160 millions d’euros réalisée en 2023-2024 ait été significative, elle n’a pas suffi à couvrir tous les besoins financiers du projet d’Amiens.

Cela étant en janvier 2024, la ferme d’Amiens a franchi une étape clé en obtenant une autorisation essentielle pour la commercialisation de protéines de vers de farine destinées à l’alimentation des chiens aux États-Unis.

Une procédure de sauvegarde, le temps de boucler de nouveaux financements.

Face à cette situation Ynsect a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde pour geler ses créances et se protéger temporairement de ses créanciers. Cette période de six mois, pouvant être prolongée, permettra à l’entreprise de finaliser les discussions avec de nouveaux investisseurs et de stabiliser ses finances.

Ynsect est actuellement en pourparlers avancés avec plusieurs investisseurs.