Zama lève 57 millions d’euros pour faire du chiffrement homomorphe le socle de la finance on-chain

Alors que les enjeux de confidentialité sur les blockchains publiques deviennent centraux pour les applications financières décentralisées, la startup française Zama annonce une levée de fonds de 57 millions d’euros en série B pour accélérer le déploiement de ses solutions de chiffrement homomorphe complet (FHE) et préparer le lancement de son mainnet.

Le FHE, technologie cryptographique longtemps cantonnée aux laboratoires de recherche, permet de réaliser des calculs directement sur des données chiffrées. Avec Zama, cette innovation sort du champ académique pour devenir un levier industriel au service de la blockchain, de l’intelligence artificielle et du cloud confidentiel.

Zama développe une infrastructure open source qui permet d’exécuter des contrats intelligents sur des données chiffrées sans avoir à les déchiffrer, grâce à son moteur FHEVM. Elle permet ainsi aux développeurs de créer des applications confidentielles exécutées on-chain, sans connaissance approfondie en cryptographie, en restant dans des environnements standards comme Ethereum ou Solidity.

La confidentialité native sur blockchain devient alors possible. Parmi les cas d’usage déjà identifiés : l’émission confidentielle de stablecoins, la tokenisation d’actifs réglementés, la gestion privée de portefeuilles, l’identification sans divulgation d’identité, ou encore l’infrastructure décentralisée pour des communautés numériques souveraines.

Cette levée intervient au moment du lancement du protocole confidentiel de Zama et de sa testnet publique, qui ouvre l’accès à ses outils à l’ensemble de la communauté développeur. Plus de 5 000 développeurs utilisent déjà les bibliothèques FHE proposées par Zama.

L’entreprise affirme avoir franchi une étape majeure sur le plan technique, son moteur FHE est désormais 100 fois plus rapide que lors de son lancement. Il permet de traiter plusieurs centaines de transactions par seconde en s’appuyant sur les GPU, et Zama travaille sur une puce dédiée pour atteindre des performances à l’échelle industrielle. D’ici cinq ans, la société vise une scalabilité multipliée par cent.

« Nous croyons qu’à terme, la plupart des transactions blockchain devront être confidentielles », explique Dr Rand Hindi, cofondateur et CEO de Zama. « Cette levée permet d’accélérer la mise à disposition de cette technologie dans les mains des développeurs et des produits réels. »

Le tour de table a été conçu comme une opération stratégique, visant à faire entrer des investisseurs spécialisés blockchain dans l’écosystème de Zama. « Le marché reconnaît la capacité de notre équipe à apporter la confidentialité aux applications financières on-chain. » ajoute Hindi.

Pour Paul Veradittakit, Managing Partner chez Pantera Capital, « le lancement du protocole FHE de Zama est une étape marquante pour la cryptographie ». Il souligne que la technologie rend désormais possibles des applications décentralisées « sécurisées, conformes et vérifiables » dans les domaines de l’IA, des crypto-actifs et du cloud.

Ken Seiff, co-managing partner chez Blockchange Ventures, évoque un changement de paradigme comparable à l’émergence d’Ethereum en 2014. « Zama commercialise une technologie générationnelle qui redéfinit la gestion de la confidentialité dans la blockchain, et demain dans l’ensemble du cloud computing. »

Zama a levé 57 millions d’euros en série B auprès des fonds américains Blockchange Ventures et Pantera Capital. Le total des fonds levés par l’entreprise dépasse désormais les 129 millions d’euros. La valorisation post-levée s’établit au-dessus du milliard de dollars. Fondée en 2024 par Dr Rand Hindi et Dr Pascal Paillier, Zama est basée en France et compte aujourd’hui plus de 5 000 développeurs actifs sur ses outils cryptographiques open source.