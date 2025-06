Connaissez-vous EX9, et son système autonome pour déplacer les semi-remorques ?

Dans l’ombre des promesses de la voiture autonome grand public, une révolution silencieuse se joue dans les arrière-cours logistiques. À Pau, la startup EX9, fondée en 2021 par Ksenia Duarte et Enzo Salvatore, déploie des véhicules capables de manœuvrer des semi-remorques sans intervention humaine. Objectif : automatiser les tâches les plus pénibles des plateformes logistiques, réduire les accidents, et accélérer la transition bas-carbone.

Pour en parler nous recevons aujourd’hui Ksenia Duarte sa co fondatrice et CEO qui répond au micro de Richard Menneveux

Une approche industrielle et sobre de l’autonomie

EX9 s’est spécialisée dans les environnements fermés, là où la complexité juridique et technique de la voie publique n’existe pas. Les tracteurs de cour, reconditionnés à partir de camions Renault Trucks par son partenaire NeoTrucks, sont électrifiés, modernisés, et équipés d’un système de pilotage autonome complet développé en interne.

Trois briques technologiques structurent le système :

Perception : capteurs, lidars, caméras.

: capteurs, lidars, caméras. Décision : algorithmes embarqués, connectés au Yard Management System.

: algorithmes embarqués, connectés au Yard Management System. Action : pilotage automatisé en marche arrière jusqu’au quai, attelage compris.

EX9 modélise chaque site à l’avance avec un jumeau numérique et simule des pics d’activité (Black Friday, Noël) pour optimiser les scénarios de déploiement.

DHL, UTBM : un premier pilote solide et structurant

Depuis fin 2023, EX9 opère un pilote avec DHL sur un site à proximité de Roissy, dans le cadre d’un projet mené avec l’Université de Technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) et financé par l’ANR. Le test porte sur la phase dite de “drop-and-coup” : le transport autonome des semi-remorques entre le parking et les quais.

Les gains mesurés sont clairs :

Réduction des incidents matériels.

Augmentation des rotations et de la fluidité des flux.

94 % de CO₂ en moins sur les opérations grâce à la motorisation électrique.

EX9 prépare actuellement l’industrialisation de son modèle avec plusieurs autres logisticiens.

Un modèle “robots-as-a-service” et une stratégie low capex

EX9 ne vend pas ses véhicules, elle commercialise une solution clé-en-main avec supervision, maintenance et logiciel intégrés, dans un modèle contractuel long terme (3 à 5 ans) et paiement mensuel.

Un POC est proposé à 50 000 euros, incluant un tracteur autonome opérationnel pendant deux à trois semaines. La startup vise un time-to-deploy réduit grâce à l’automatisation des outils de déploiement, de formation et de supervision.

Une ambition européenne… et des premiers pas aux États-Unis

Sélectionnée par l’accélérateur Gener8tor (CoLab) dans le Wisconsin, EX9 explore le marché américain où les enjeux sont similaires. L’accueil est prometteur, même si l’implantation reste à un stade exploratoire. La startup compte sur sa capacité à livrer vite, à coût réduit, pour concurrencer les géants.

Parmi les principaux concurrents cités :

Outrider (USA) : acteur avancé ayant levé plus de 200 M€ depuis 2017.

(USA) : acteur avancé ayant levé plus de 200 M€ depuis 2017. ISEE (USA) : focalisé IA, approche jugée risquée par EX9 en environnement normé.

(USA) : focalisé IA, approche jugée risquée par EX9 en environnement normé. Quelques européens émergent, ainsi que des concurrents chinois, non encore implantés.

EX9 mise sur la relation client, la souveraineté européenne, et une présence opérationnelle forte pour se différencier.

Financement : 5 M€ recherchés en Europe, 15 à 20 M€ si expansion US

EX9 est soutenue par Femme Business Angels, lauréate d’un concours international, et accompagnée par plusieurs investisseurs du secteur logistique. Ksenia Duarte fait également partie du programme Femmes Entrepreneuses d’Orange, porté par Sandrine Joseph

La société prévoit de lever pour ses prochains tours

4 à 5 millions d’euros pour déployer à l’échelle européenne,

pour déployer à l’échelle européenne, 15 à 20 millions d’euros si elle engage une expansion nord-américaine.

Elle précise ne pas financer l’acquisition des véhicules, pris en charge par des partenaires financiers, et concentre ses besoins sur le déploiement, l’industrialisation logicielle et la structuration du support client.

Une vision claire : le site logistique de demain

EX9 anticipe un monde logistique où :

les sites sont conçus pour l’autonomie dès la construction,

les opérations sont orchestrées à distance,

la recharge est automatisée,

les collaborateurs humains sont protégés des tâches ingrates et dangereuses.

À la croisée de l’autonomie, de la sobriété et du service, EX9 incarne une vision où l’innovation sert une logistique plus humaine, plus efficiente, plus durable.