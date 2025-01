Cartes Gold : Une Révolution Silencieuse dans le Secteur des Moyens de Paiement Professionnels

La carte Gold représente un moyen de paiement innovant, utilisable au comptant ou à crédit au choix lors du paiement. Cette carte de crédit accessoire à un prêt renouvelable annuellement permet des retraits d’argent plus importants sur 7 jours glissants et aide ainsi à mieux maîtriser sa trésorerie.

Flexibilité de la carte Gold pour les transactions professionnelles

La carte gold dispose de plafonds plus élevés pour les paiements et les retraits, ce qui facilite les transactions au quotidien et aide à faire croître son activité. Cette carte permet 1000 € de débit sur 7 jours glissants et le plafond peut être modifié ponctuellement en cas de dépense urgente à effectuer. Un autre avantage est de pouvoir réaliser des retraits partout dans la zone euro gratuitement, sans justificatif.

Parfaitement adaptée aux aléas professionnels, la carte de crédit peut être utilisée chez les commerçants et en ligne. Vos fournisseurs n’attendent pas pour recevoir votre règlement.

Le paiement en plusieurs fois : une garantie d’efficacité

Les professionnels n’ont pas besoin d’ouvrir un nouveau compte bancaire pour profiter du paiement en plusieurs fois (jusqu’à 20 mensualités possibles) et des remises accordées par de nombreux sites marchands.

Plusieurs assurances pour vivre et voyager en toute sérénité

Les déplacements professionnels présentent parfois des imprévus, qu’il convient de gérer avec méthode et réactivité. En gardant à portée de main votre carte Gold, vous disposez d’une couverture risques performante. L’assurance voyages incluse offre :

une responsabilité civile à l’étranger ;

un remboursement en cas d’annulation, de modification ou d’interruption de voyage à l’international;

un accompagnement en cas de retard d’un train, d’un vol ou de tout autre transport public ;

une aide si les bagages sont retardés, perdus, volés ou détériorés ;

un soutien financier en cas de décès ou d’invalidité permanente.

Une assurance dédiée aux déplacements à la montagne

En parallèle, la garantie neige et montagnes apporte des solutions concrètes aux déboires courants en garantissant les frais médicaux, les forfaits et cours de ski, les dommages au matériel, la responsabilité civile, la défense et le recours, etc.

Sécuriser sa location de véhicule

L’assurance véhicule de location couvre le vol, les dommages matériels et même les frais d’immobilisation. Les garanties de la carte Gold s’adressent aussi bien au détenteur de la carte qu’à ses proches inscrits au voyage en partie ou intégralement réglé avec ce moyen de paiement.

Plus d’obligation de souscrire une assurance complémentaire auprès des voyagistes, loueurs de voitures, stations de sport d’hiver, etc.

Prestations et services proposés par la carte Gold

La simplification des démarches est assurée suite à la souscription d’une carte Gold. Profitez de différents services :

d’Apple Pay en ajoutant votre carte sur l’appli iPhone ;

du réseau Mastercard établi dans plus de 200 pays à travers le monde ;

d’une appli bancaire permettant de suivre ses comptes, d’étaler ses achats sur plusieurs mois, de demander un financement ;

du paiement sans contact jusqu’à 50 €, etc.

La carte Gold révolutionne le secteur des moyens de paiement professionnels à divers niveaux en fournissant des solutions concrètes de paiement et une assistance sur-mesure où que vous soyez. Bénéficiez de financements rapides pour concrétiser vos projets dans les meilleures conditions et avec souplesse !