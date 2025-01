Entreprendre en 2025 : quels leviers pour s’adapter à une année de crise?

La complexité économique et l’accélération des crises redéfinissent les règles du jeu entrepreneurial en 2025. Pour le volet entrepreneurial de notre cahier de tendances 2025, nous recevons Jean-Louis Bénard, CEO de Sociabble, afin de mettre en lumière les stratégies nécessaires pour faire face à ces bouleversements tout en capitalisant sur les opportunités émergentes.





Une économie en mutation rapide : le défi de l’agilité

Selon Jean-Louis Bénard, l’environnement actuel impose une agilité organisationnelle sans précédent. « Les entreprises doivent être configurées pour s’adapter rapidement », affirme-t-il. L’Europe souffre d’une dynamique contrastée, avec une France engluée dans l’attentisme, tandis que l’Amérique du Nord et l’APAC affichent une croissance soutenue.

L’entrepreneur souligne que les crises sont désormais rapprochées, obligeant les entreprises à anticiper et à écouter les signaux faibles du marché. Cependant, il déplore une faiblesse française : « Nous sommes très bons pour détecter les ralentissements, mais moins pour anticiper les reprises. »

L’intelligence artificielle : opportunité ou menace?

Jean-Louis Bénard considère l’intelligence artificielle (IA) comme une clé pour augmenter la productivité sans forcément réduire les effectifs. Cependant, il alerte sur les divergences entre l’Europe et les États-Unis en matière d’adoption : « Les entreprises européennes sont trop prudentes, ce qui crée un écart croissant avec leurs homologues américaines. »

Plutôt que de multiplier les expérimentations, il plaide pour un déploiement rapide à grande échelle : « La difficulté réside dans la transition du pilote à l’industrialisation. C’est là que les entreprises peuvent véritablement capitaliser sur l’IA. »

Fidélisation et upsell : des priorités stratégiques

Face à la saturation des canaux traditionnels d’acquisition client, Jean-Louis Bénard insiste sur l’importance de concentrer les efforts sur les clients existants. « En période de crise, sécuriser son portefeuille client et développer l’upsell doivent être des priorités absolues. »

Il met également en avant le rôle du « capital sympathie » dans la relation client : « La proximité et la qualité des interactions humaines peuvent faire la différence dans un marché ultra-concurrentiel. »

Leadership et innovation : donner de la perspective

Pour Jean-Louis Bénard, le rôle du dirigeant est essentiel dans cette période troublée : « Il est crucial de donner une perspective claire aux équipes, en s’appuyant sur des messages simples et ciblés. »

L’innovation ne se limite pas aux produits ou services, mais s’étend également au pricing : « Il faut innover en permanence sur le modèle de tarification, surtout dans les secteurs comme le SaaS, où les attentes évoluent rapidement. »

Entreprendre en 2025 : un équilibre délicat

Jean-Louis Bénard conclut sur une note pragmatique : « Travailler ses clients existants, innover sur l’offre et le pricing, et écouter les signaux faibles sont les piliers pour naviguer 2025. L’agilité, autant organisationnelle que stratégique, est non négociable pour les entreprises souhaitant prospérer dans ce monde en mutation rapide. »