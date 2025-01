Le Nerf de la Guerre, le podcast qui parle de gestion financière sans jargon

Le Nerf de la Guerre, c’est le podcast pour booster la gestion financière de votre entreprise. A chaque épisode, des conseils actionnables et des stratégies concrètes pour optimiser vos finances et prendre des décisions éclairées. Pensé pour les CEO et CFO de PME en quête d’efficacité, sans jargon ni détour.

Dans cet épisode, découvrez le parcours inspirant d’Emeline Othax : passée d’une direction financière en grand groupe à CFO externalisée avant de rejoindre Arverne en tant que directrice financière. On parle de gestion financière, des outils à utiliser ou encore de la structuration de l’équipe financière d’un futur champion français de la transition énergétique.

Version audio ici >