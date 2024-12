Ce que l’acquisition d’ABOUT YOU par ZALANDO révèle sur l’évolution du B2B dans la mode

ZALANDO a annoncé son intention d’acquérir jusqu’à 100 % du capital d’ABOUT YOU via une offre publique volontaire. Si cette opération est largement perçue comme une consolidation des activités B2C dans le secteur de la mode, elle met également en lumière une ambition stratégique : renforcer leur position dans le B2B grâce à leurs plateformes technologiques SCAYLE et ZEOS.

Le B2B, un levier de croissance clé pour ZALANDO

Dans un marché européen de la mode et du lifestyle estimé à 450 milliards d’euros, la gestion omnicanale des activités des marques est devenu un fondamental pour les marques. Via cette acquisition, ZALANDO et ABOUT YOU visent à combiner leurs expertises technologiques pour proposer des solutions complètes adaptées aux besoins des marques et des détaillants.

SCAYLE, la division SaaS d’ABOUT YOU, fournit des solutions sur-mesure pour la gestion des boutiques en ligne. Avec plus de 200 clients, dont Harrods et Manchester United, SCAYLE offre des outils pour optimiser les ventes directes et renforcer la présence omnicanale. De son côté, ZEOS, la plateforme technologique de ZALANDO, soutient déjà des marques et détaillants dans la gestion de leurs activités multicanales au sein de l’écosystème ZALANDO.

Une combinaison technologique stratégique

L’intégration de SCAYLE et ZEOS promet des synergies opérationnelles significatives. Ensemble, ces plateformes offriront aux marques des solutions unifiées intégrant logistique, paiements, gestion des commandes et outils logiciels avancés. L’objectif est de simplifier la gestion des activités omnicanales tout en réduisant les coûts.

SCAYLE, reconnue pour sa flexibilité et son adaptabilité, complétera les capacités de ZEOS en proposant des services personnalisés pour les propres boutiques en ligne des marques. Cela inclut des solutions pour optimiser l’expérience utilisateur et augmenter la rentabilité des canaux de vente directs. Cette stratégie leur permet de rivaliser avec des plateformes comme Shopify ou Mirakl, en misant sur une solution intégrée et spécifique au secteur de la mode.

ZALANDO vise à dégager des synergies évaluées à 100 millions d’euros par an grâce à cette union. Ces gains proviendront notamment de l’optimisation des processus logistiques, des infrastructures de paiements et des collaborations commerciales.

La stratégie B2C : une approche duale pour capturer de nouveaux segments

ZALANDO et ABOUT YOU, qui cumulent respectivement 50 millions et 12 millions de clients actifs en Europe, adopteront une stratégie dual-brand pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. ZALANDO se concentrera sur une clientèle orientée « marques », avec un assortiment dépassant les 6 000 enseignes et des catégories renforcées comme le sport ou la famille. ABOUT YOU, en revanche, ciblera un public plus jeune et axé sur le style, avec une communauté de plus de 27 000 créateurs de contenu et 700 000 références, dont des collaborations exclusives. Les synergies logistiques et technologiques entre les deux entités devraient améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les coûts sur le long terme.

Les détails de l’opération financière

ZALANDO propose une offre publique volontaire de 6,50 € par action ABOUT YOU, valorisant cette dernière à environ 1,85 milliard d’euros. Cette offre représente une prime de 12 % par rapport au cours cible médian des analystes (5,80 €) et une prime significative de 107 % sur le prix moyen pondéré sur trois mois des actions d’ABOUT YOU au 10 décembre 2024 (3,14 €). Les principaux actionnaires d’ABOUT YOU, incluant OTTO GROUP, OTTO FAMILY, HEARTLAND et le management, représentant 73 % du capital social, ont signé des accords contraignants pour vendre leurs parts à ZALANDO. Cette acquisition sera financée en partie par des liquidités existantes et des lignes de crédit, la clôture de l’opération est attendue pour l’été 2025, sous réserve des approbations réglementaires.