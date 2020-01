[CES 2020] Le rapport d’Olivier Ezratty

Voici mon quinzième et dernier rapport du CES de Las Vegas, édition 2020.

Il se situe dans la lignée des précédents et consolide une année d’actualité technologique. Et pour cause puisque tout n’est pas annoncé au moment du CES. Ce grand salon permet de prendre une photo instantanée géante de l’industrie des technologies destinées au grand public. Je préfère analyser le film avec un séquencement bien connu dans l’innovation: de la recherche, de l’ingénierie, des composants électroniques et autres, des infrastructures (de télécommunications, routières, aéroportuaires, …) puis des produits et des solutions. On ne peut pas appréhender convenablement un produit isolé sans s’intéresser à son amont. L’exemple classique est celui des smartphones: leurs fonctionnalités d’aujourd’hui dépendent des avancées de l’année passée dans les processeurs, les écrans et les batteries.

Ce rapport donne toujours dans le mélange des genres: vue d’hélicoptère de certaines tendances, santé économique des grands acteurs, et inventaire à la Prévert des produits découverts pendant l’année, avec une bonne part d’entre eux vus au CES 2020. Le tout dans un style libre et explicatif lorsque nécessaire. J’essaye depuis longtemps de partager une culture scientifique, technologique et sociétale critique. Le fact-checking scientifique est d’ailleurs un point clé de ce rapport.

Comme toutes les publications de ce blog, sur l’intelligence articielle (novembre 2019) sur l’informatique quantique (septembre 2019) ou sur l’entrepreneuriat (avril 2019), ce rapport est toujours proposé sous forme de PDF librement téléchargeable et sans vous demander quelque information personnelle que ce soit. Je ne fais que décompter le nombre de téléchargements.

Le PDF fait 35 Mo dans sa version standard et vous pouvez aussi récupérer une version plus compressée de 12 Mo qui vous servira si vous souhaitez le consulter sur certaines liseuses qui limitent la taille des PDF consultables, ainsi que pour une lecture sur smartphone si votre écran et vos yeux le permettent.

Comme d’habitude, vous pouvez faire référence au rapport CES 2020 dans vos publications en ligne ou papier. Mais seulement en utilisant un pointeur sur cet article. Veuillez éviter de publier ce PDF sur quelque plateforme de partage d’ebooks publique ou en Intranet. Cela me permet de décompter le nombre de téléchargements. Par ailleurs, je corrige au fil de l’eau le rapport après sa publication. Si vous le dupliquez quelque part, vous perdrez le suivi de ces modifications.

Comment obtenir une version imprimée de ce rapport? Bien… débrouillez-vous! Vous pouvez faire appel aux services de reprographie de votre entreprise ou aux nombreux services en ligne qui proposent de l’impression de documents.

Les photos de ma visite sont également en ligne et sont classées par catégories de produits. Ce n’est pas de la photo artistique. Ce sont mes “notes visuelles” de la visite qui m’ont servi à retrouver ce que j’avais vu en arpentant les allées du salon. Il y a aussi quelques à-côtés de la ville de Las Vegas et des soirées.

Nouveautés de l’édition 2020

Cette édition 2020 fait 366 pages, en réduction par rapport aux 416 pages de l’édition 2019. La décrue est explicable par plusieurs phénomènes: la baisse du nombre des entreprises françaises exposantes, la suppression d’une partie sur les lectures du CES par marchés verticaux, et enfin, une baisse de la densité d’actualité dans la plupart des catégories de produits.

Voici quelques thèmes clés de cette édition 2020:

En plus d’un executive summary actualisé par rapport à l’édition post-salon, une réflexion sur les biais d’analyses d’un salon comme le CES dans les grandes tendances.

d’un salon comme le CES dans les grandes tendances. L’inventaire habituel des sociétés françaises exposantes d’une manière ou d’une autre au CES. Avec seulement 297 cette année pour 438 en 2019! J’explique les origines de cette décrue au début dans l’executive summary.

exposantes d’une manière ou d’une autre au CES. Avec seulement 297 cette année pour 438 en 2019! J’explique les origines de cette décrue au début dans l’executive summary. Un bêtisier toujours fourni avec une nouvelle catégorie, celle du quantum washing .

. Les nouveaux smartphones et laptops à écrans pliables et ce que j’en pense.

à écrans pliables et ce que j’en pense. Une actualité toujours assez riche dans les transports , surtout autour des véhicules électriques, des systèmes de conduite assistée ou autonome, et encore un peu de drones de passagers.

, surtout autour des véhicules électriques, des systèmes de conduite assistée ou autonome, et encore un peu de drones de passagers. Une partie sur les objets connectés et non connectée assez dense, notamment pour la cuisine, dans la santé et le bien-être, et en particulier sur le sommeil et les sex-toys, où le CES a lâché prise cette année.

et non connectée assez dense, notamment pour la cuisine, dans la santé et le bien-être, et en particulier sur le sommeil et les sex-toys, où le CES a lâché prise cette année. Dans les composants , pas mal de matière sur les processeurs, un peu d’IA et de quantique, la 5G, le C-V2X et les nombreux capteurs pour l’automobile.

, pas mal de matière sur les processeurs, un peu d’IA et de quantique, la 5G, le C-V2X et les nombreux capteurs pour l’automobile. Un long chapitre sur les technologies des batteries pour y voir plus clair dans les défis et les avancées du domaine. C’est le point de départ d’une plus large enquête sur l’énergie que je vais poursuivre sur 2020/2021.

pour y voir plus clair dans les défis et les avancées du domaine. C’est le point de départ d’une plus large enquête sur l’énergie que je vais poursuivre sur 2020/2021. Quelques nouveaux éclaircissements sur les écrans Micro-LED ainsi que sur la Parallel Reality présentée par Delta Airlines.

ainsi que sur la présentée par Delta Airlines. Pour la seconde fois, une rubrique sur la blockchain rédigée par Dimitri Carbonnelle.

Contributeurs du rapport CES 2020

Ce rapport a bénéficié de la relecture de nombreux contributeurs avec par ordre d’entrée en scène: Pierre Schuhl, Godefroy Troude, Olivier Cahagne, Florent Michel, Stephane Gervais, Stéphane Dupré-Latour, Christian Chabrerie, Myriam Rosenrib, Yvon Patte, Dimitri Carbonnelle, Bruno De Latour, Christophe Connille, Ismail Allalcha, Fanny Bouton, Frédéric Dembak, François Koehl et Karim Houni.

Grâce à eux/elles et à leur ténacité, le rapport est plutôt propre côté orthographe et grammaire, ainsi que dans sa logique narrative. Certains ont aussi comblé quelques trous dans la raquette.

Débriefs CES 2020 dans les entreprises

Ce rapport est toujours gratuit comme tous les ebooks que je publie depuis 2006. Cela répond à un souhait de propager aussi largement que possible l’information et à public large, quel que soit ses moyens, notamment les étudiants.

Je ne fais cela que parce qu’une masse critique d’entreprises jouent le jeu et me font ensuite intervenir chez elles pour des restitutions orales du rapport (1h, 2h, 3h, au choix…). Mes interventions rémunérées financent indirectement la production de mes ebooks, et en général, sans conflits d’intérêts ou d’influence sur le contenu.

Agenda

Après la publication de ce rapport, j’interviens habituellement dans les entreprises et organisations diverses, que je ne dévoile pas, ainsi que dans des évènements plus ou moins publics que voici :

Mardi 28 janvier 2020: intervention pour le groupe IONIS , ses alumnis et étudiants, 95 avenue Parmentier à Paris, à partir de 18h.

, ses alumnis et étudiants, 95 avenue Parmentier à Paris, à partir de 18h. Mercredi 29 janvier: le traditionnel débrief CES 2020 organisé par Business France , Cap Digital et Systematic , au Forum des Images au Forum des Halles. J’y ferai témoigner des exposants, ainsi que Fanny Bouton et Dimitri Carbonnelle. C’est le plus gros débrief où j’interviens, dans une très belle salle de 450 places. L’événement est surbooké mais vous pouvez encore vous inscrirecar nous anticipons un taux élevé de no-show à cause des grèves et manifestations. C’est l’intervention la plus complète qui dure plus de 2h30. Elle sera disponible en streaming en différé.

, et , au Forum des Images au Forum des Halles. J’y ferai témoigner des exposants, ainsi que Fanny Bouton et Dimitri Carbonnelle. C’est le plus gros débrief où j’interviens, dans une très belle salle de 450 places. L’événement est surbooké mais vous pouvez encore vous inscrirecar nous anticipons un taux élevé de no-show à cause des grèves et manifestations. C’est l’intervention la plus complète qui dure plus de 2h30. Elle sera disponible en streaming en différé. Jeudi 30 janvier: intervention organisée par IGNES sur le thème de la maison connectée, rue de l’Amiral Hamelin Paris16e. Les inscriptions sont encore ouvertes. C’est en début de matinée.

sur le thème de la maison connectée, rue de l’Amiral Hamelin Paris16e. Les inscriptions sont encore ouvertes. C’est en début de matinée. Mardi 4 février: débrief CES 2020 en début d’après-midi à Dijon pour l’association Bourgogne Franche-Comté Numérique. Les inscriptions sont encore ouvertes.

Et ailleurs… si vous m’y conviez!

Le dernier rapport

Dernière information importante : c’est mon dernier rapport du CES sous cette forme. J’ai décidé d’arrêter de produire ce rapport avec cette quinzième édition. Toutes les bonnes choses doivent avoir une fin. Il faut savoir tourner la page de son propre fait plutôt que de le subir via les évènements.

Il se trouve que je suis déjà dispersé sur pas mal de sujets (intelligence artificielle, informatique quantique, bientôt l’énergie, Guide des Startups). Produire ce rapport du CES était très consommateur de temps, concentré sur décembre et janvier. Il me fallait dégager du temps pour ces autres activités. Et puis, réflexion faite, cette étiquette qui me colle à la peau de « spécialiste du CES » n’a aucun sens!

Je ressentais aussi une certaine lassitude. Plus cela va, plus l’industrie incarnée par le CES me semble décalée des véritables problèmes que l’humanité doit résoudre.

Cependant, si des jeunes ou moins jeunes, seuls ou en collectifs, souhaitent reprendre le flambeau, je leur donnerai volontiers les clés et recettes plus ou moins secrètes de ce rapport.

Cela ne veut pas dire que je n’irais plus au CES. J’y retournerai sans doute, mais sans l’enclume temporelle et mentale de la préparation de ce rapport. Je serais disponible pour d’autres formats de restitution ou d’accompagnement. Comme je l’indiquais dans mon article post-salon, Premiers retours du CES 2020, ce genre de texte est déjà plus riche et complet que la grande majorité des compte-rendus du CES publics ou internes aux entreprises. Donc, pourquoi faire de l’over-engineering?

Allez, profitez-en bien, c’est le dernier, donc très bonne lecture! Peace and love!

Voici au passage les liens sur mes précédents rapports du CES qui totalisent à ce jour 4661 pages:

