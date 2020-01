ChangeNOW 2020 – Exposition Universelle des Solutions pour la Planète

S’inscrire

ChangeNOW organise la première Exposition universelle des solutions pour la Planète, au Grand Palais, du 30 janvier au 1er février 2020.

L’ambition : présenter la nouvelle génération d’acteurs du changement qui répond concrètement et à long terme aux problèmes les plus urgents du XXIe siècle.

20 000 visiteurs et 1 000 solutions sont attendus, plus de 100 pays représentés et 250 speakers nourriront ces 3 jours entre conférences, networking, expériences immersives, session de pitch, festival d’art et de cinéma… pour faire de Paris, la capitale mondiale des innovations pour la planète.

Le 30 et 31 janvier : journées B2B et le 1 février : journée ouverte au public