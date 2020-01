Automobile: 3 millions d’euros pour la plateforme lyonnaise de vente de pièces détachées Marketparts.com

Marketparts.com, spécialisé dans la vente des pièces automobiles détachées entre professionnels, lève 3 millions d’euros auprès d’investisseurs internationaux dont les noms n’ont pas été dévoilés. Il s’agit de la première levée de fonds de la startup lyonnaise.

Lancée en 2019 par l’ancien directeur du développement international de Mister Auto Christophe Riberolle, Marketparts.com est une plateforme de mise en relation entre fabricants et distributeurs de pièces automobiles, camions ou motos. Le site propose un service de sourcing mondial à destination des distributeurs en tout genre, et une plateforme de vente et de déstockage pour les distributeurs et les fabricants de pièces de rechange.

La startup lyonnaise revendique plusieurs millions de références sur son site Internet accessible en sept langues. Sur le même marché, la société française Oscaro développe une plateforme de vente de pièces détachés automobiles. Contrairement à Marketparts.com, l’entreprise ne cible pas seulement une clientèle BtoB mais aussi BtoC.

Marketparts.com ambitionne désormais de renforcer ses équipes, de recruter 250 nouveaux fournisseurs sur sa plateforme et de développer de nouveaux services.

Marketparts.com : les données clés

Fondateur : Christophe Riberolle

Création : 2019

Siège social : Lyon

Secteur : industrie automobile

Activité : plateforme de vente de pièces détachées entre professionnels

Concurrents: Oscaro

Financement : 3 millions d’euros en janvier 2020 auprès d’investisseurs internationaux dont les noms n’ont pas été dévoilés.