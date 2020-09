ChapsVision s’offre Octipas pour accélérer la transformation omnicanale des retailers

ChapsVision, éditeur de logiciel spécialisé dans l’expérience d’achat en ligne, annonce l’acquisition de la startup Octipas, qui accompagne les acteurs du retail dans leur transformation omnicanale et digitale. Cette acquisition fait suite à celle de Sparkow en novembre 2019 et permettra à ChapsVision de compléter son offre retail.

Lancé en 2019 par le fondateur et ex-CEO d’eFront Olivier Dellenbach, ChapsVision édite des logiciels d’analyse de données à destination de nombreux secteurs comme la FinTech, le retail ou encore l’agroalimentaire. L’an passé, l’entreprise a fait l’acquisition de la startup lilloise Sparkow, spécialisée dans l’e-merchandising, qui fusionnera avec Octipas.

«Le premier gros changement suite à cette acquisition sera la fusion de Sparkow et Octipas», confie Nicolas Passalacqua, fondateur et CEO d’Octipas. «Nous garderont le nom d’Octipas, et toute la brique ‘search’ et e-merchandising de Sparkow sera totalement intégrée dans le produit Octipas. Une équipe d’une cinquantaine de personne sera dédiée à cette partie retail». Au sein du groupe ChapsVision, M. Passalacqua sera en charge du développement d’Octipas en tant que Chief Product Officer.

«Rattraper le retard sur l’expérience en magasin»

Fondé en 2010 par Nicolas Passalacqua, Octipas développe une plateforme qui accompagne ses clients tout au long de leur transformation omnicanale. La startup propose notamment des solutions de digitalisation en point de vente pour améliorer l’expérience client, de bénéficier d’une vue unifier de l’ensemble des commandes, ou encore de permettre aux équipes d’optimiser le traitement des marchandise via des outils numériques.

«Il y a ce besoin chez les enseignes de rattraper le retard sur l’expérience en magasin et de mettre en place des solutions omnicanales. La crise du Covid-19 a accélérer tout cela», explique le fondateur d’Octipas. L’intégration de ses solutions est conçue pour s’adapter à la marque, sans bouleverser les systèmes qu’elle a mis en place. Pour les marques, l’objectif est d’offrir une expérience client aussi qualitative qu’en magasin. Octipas s’adresse à tous les canaux du retail, du luxe au sport en passant par la beauté et le mobilier. Il compte parmi ses clients des entreprises telles que Celio, The Kooples, LVMH, Aubade, Le Slip Français ou encore Conforama.

Ambitions internationales

Pour ChapsVision, l’objectif est d’apporter un outil unifié pour les retailers. Cela passera par l’apport de solutions data destinées à améliorer les outils d’Octipas et de Sparkow. «Le projet de ChapsVision c’est: des solutions dédiées à des métiers et d’apporter une vision data. Ces solutions data nous permettront d’améliorer nos outils», poursuit Nicolas Passalacqua.

Guillaume Leman, COO Retail de ChapsVision, ajoute : «Cette acquisition nous permet de compléter notre offre Retail et de proposer au marché une plateforme intelligente de commerce unifié, répondant aux nouvelles attentes des clients sur l’ensemble des canaux. Celle-ci est particulièrement pertinente en cette période de Covid19.»

Le CEO d’Octipas revient également sur ses ambitions en matière de croissance internationale, affirmant qu’il y avait d’ores et déjà des objectifs de présence en Espagne et en Italie. «Nous avions un vrai besoin de croissance et d’accompagnement pour aller à l’international. C’est ce que le groupe ChapsVision va nous apporter», conclut-il.