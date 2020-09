Salaires dans le digital: quelles prévisions pour 2021?

En 2021, les métiers du digital continueront à recruter massivement. Comment cela va-t-il se répercuter sur les salaires? Quels seront les métiers les plus sollicités? Pour répondre à cette question, PageGroup publie ses prévisions de rémunération pour 2021.

«La tendance générale est vraiment favorable aux salaires dans l’univers du digital, que ce soit sur les métiers informatiques, technologiques ou sur ceux du web marketing», développe Martin Villelongue, directeur exécutif de Michael Page, l’une des marques de PageGroup. La situation de tension devrait donc se poursuivre.

PageGroup a identifié 5 profils les plus sollicités

Retrouvez l’interview complète de Martin Villelongue, directeur exécutif de Michael Page

Concrètement, à quoi ressemblera leur rémunération?«Sur les postes liés à la data, donc data analyst et data scientist, pour les profils juniors entre 0-2/3 ans d’expérience, les salaires évolueront entre 35 000 euros jusqu’à 45 000 euros [bruts annuels, ndlr]. Sur des profils plus expérimentés on sera sur des salaires entre 60 000 et 80 000 euros. Sur les métiers du développement informatique, là les salaires d’entrée en fonction seront plutôt à partir de 40 000 euros et ils peuvent aller également jusqu’à 80 000 euros pour des postes de ‘développeur confirmé’ ou de ‘lead dev’, qui sont les profils les plus experts ou ayant une responsabilité managériale. Pour les techniciens support, là les rémunérations vont être comprises entre 25 000 et 40 000 euros», décrit Martin Villelongue, directeur exécutif de Michael Page.

Les rémunérations par domaine

(annuelle brute en K€)