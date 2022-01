Checkout devient la 3ème FinTech la mieux valorisée au monde après une levée de fonds record

La fintech britannique Checkout.com, spécialisée dans les services de paiement, a réalisé une levée de fonds d’un milliard de dollars et sa valorisation atteint désormais 40 milliards de dollars. Checkout devient ainsi la troisième FinTech la mieux valorisée au monde après Stripe et Klarna. Le capital doit permettre à l’entreprise de financer « le développement sur le marché américain », le lancement de services pour les places de marché et le renforcement du Web 3.0, nouvelle génération d’Internet, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Cette levée de fonds de série D (le cinquième tour de table) « permet à l’entreprise de plus que doubler sa valorisation depuis le tour de table en série C réalisé il y a un an », précise le communiqué. La société, qui n’est pas cotée et compte parmi les plus grosses fintech du monde, indique avoir triplé en un an le volume des transactions traitées pour la troisième année consécutive, grâce à une croissance « considérable » sur son marché d’origine, la zone Europe, Moyen-Orient et Asie. Et les États-Unis « font l’objet d’une attention et d’investissements importants de la part de Checkout.com depuis plusieurs années ».

La super « licorne » londonienne (une start-up de plus d’un milliard de dollars, ndlr) a en outre développé un système pour intégrer les paiements des places de marché qui sera lancé dans le courant de l’année. Les principaux investisseurs de cette levée de fonds comprennent le fonds souverain du gouvernement de Singapour GIC, Insight Partners, Qatar Investment Authority, Tiger Global et The Oxford Endowment Fund, a précisé Checkout.com.

Basé à Londres, Checkout.com fournit des services de paiement à des sociétés de e-commerce et de services tels que Netflix, Pizza Hut, Siemens ou Sony mais aussi à d’autres fintech comme Revolut ou à des acteurs de cryptomonnaies tels que Coinbase. Créée en 2012, la fintech emploie aujourd’hui 1 700 personnes dans 19 bureaux sur tous les continents.