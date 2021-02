Chine: près d’un milliard d’internautes dans un pays où le smartphone est devenu quasi-indispensable

La Chine comptait fin décembre quelque 989 millions d’internautes, soit plus de 70% de sa population, dans un pays où l’usage du téléphone portable est désormais quasi-indispensable au quotidien, selon une étude publiée mercredi. Le géant asiatique est l’un des pays les plus connectés au monde et la tendance s’est accélérée ces dernières années avec l’essor du commerce en ligne et la multiplication des services à distance (réservations de voyages ou de repas, consultations médicales…). La banalisation du paiement électronique, y compris dans les coins les plus reculés, et la quasi-obligation de présenter sur son téléphone un code santé pour se déplacer à l’ère du Covid ont amplifié le phénomène.

85,4 millions d’internautes supplémentaires depuis la pandémie

La Chine a ainsi gagné 85,4 millions d’internautes supplémentaires entre mars et décembre 2020, selon un rapport du Centre chinois d’information sur l’Internet (CNNIC), un organisme officiel. La méthodologie utilisée n’est pas précisée. Le paiement en ligne est désormais une réalité pour 854 millions de personnes, détaille l’étude, soit 86,4% des internautes du pays. Les Chinois consomment en ligne énormément de vidéos (927 millions d’habitués) et de plus en plus de vidéos courtes du type TikTok (873 millions d’aficionados). Ces vidéos divertissantes, très prisées par les plus jeunes, ont gagné 100 millions de nouveaux adeptes depuis mars dernier, selon l’étude.

La Chine surveille étroitement son Internet pour en expurger tout contenu jugé sensible, comme les critiques politiques ou la pornographie. Elle impose également aux sites d’avoir leurs propres censeurs pour réaliser cette tâche en amont. Le contrôle s’est renforcé ces dernières années sous la direction du président Xi Jinping, qui prône un renforcement croissant de l’idéologie socialiste au sein de la société. Les non-connectés à internet en Chine représentent désormais une minorité de quelque 400 millions de personnes, soit un peu moins que la population de l’Union européenne.