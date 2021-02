Signature électronique: Box rachète SignRequest pour 55 millions de dollars

Box, une entreprise californienne spécialisée dans le cloud, annonce le rachat de la startup néerlandaise SignRequest pour 55 millions de dollars. SignRequest développe une solution de signature électronique basée sur le cloud et permettra à l’entreprise américaine de lancer Box Sign, le nouveau service de Box à destination des entreprises.

Lancé en 2005 par Aaron Levie, Dylan Smith, Jeff Queisser, Jeff Queisser et Sam Ghods, Box ambitionne de simplifier le travail de grandes entreprises telles qu’AstraZeneca, General Electric, JLL ou Morgan Stanley et revendique plus de 8 millions d’utilisateurs. L’entreprise californienne prévoit de développer Box Sign pour permettant à ses clients de « moderniser leur façon de travailler » et de « numériser les processus importants », tout en s’assurant que leurs accords peuvent être « gérés et régis de manière sécurisée dans le cloud », explique Box.

« L’année dernière a fondamentalement changé notre façon de travailler, poussant les entreprises à transférer des procédures cruciales vers le cloud », commente Aaron Levie. « La rationalisation des transactions numériques fait partie intégrante de la numérisation des entreprises et le domaine des signatures électroniques est prêt à être chamboulé ».

«U n marché important et à forte croissance»

Fondé en 2014 par Geert Jan Persoon, Michaël Krens et Nick Dessens, SignRequest développe une solution de signature électronique pouvant s’intégrer à des logiciels pour les entreprises tels que Salesforce, Google Drive, Zapier ou encore Dropbox. Pour rappel, ce dernier s’est également lancé dans le domaine de la signature électronique en 2019 avec le rachat d’HelloSign pour 230 millions de dollars.

« La signature électronique est un marché important et à forte croissance », explique Varun Parmar, chef de produit chez Box. « Moins d’un tiers des organisations déploient l’autorisation numérique en raison des barrières de coût et au profit de solutions plus traditionnelles. Mais le travail est ralenti par les signatures sur papier. Nous pensons qu’en intégrant les fonctionnalités de signature électronique à notre offre principale avec Box Sign, nous apporterons une forte valeur ajoutée à nos clients. »