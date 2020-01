Cloud: Containous lève 10 millions de dollars pour developper sa nouvelle plateforme open-source

Containous, la startup à l’origine de la solution open-source Traefik, lève 10 millions de dollars en série A à l’occasion d’un tour de table mené par Balderton, avec le participation d’Elaia et 360Capital qui ont déjà investi dans la société.

Lancé en 2016 à Lyon par Emile Vauge, Containous développe des solutions réseaux open-source à l’instar de Traefik ou encore Maesh. Accessibles depuis des plateformes collaboratives comme GitHub ou Docker Hub et libres de droits, les solutions de Containous sont alimentées par une communauté d’utilisateurs. La startup française revendique 1,4 milliard de téléchargements sur Docker Hub avec ses solutions dédiées à la transition vers les microservices, au déploiement d’API ou encore à la gestion d’applications sur le cloud.

Nouvelle plateforme pilotée à 100% par des développeurs

«En allégeant la gestion du réseau, nous permettons aux équipes applicatives et ingénierie de se concentrer sur le développement logiciel», commente Emile Vauge, PDG de Containous. «Grâce à nos solutions techniques, les utilisateurs sont libres de créer, itérer et déployer leurs applications plutôt que de perdre des cycles de temps précieux sur le réseau et l’infrastructure».

Containous développe notamment TraefikEE, la version commerciale de Traefik conçue pour les entreprises, dont eBay, Mozilla, Talend ou encore Condé Nast sont clients. La startup française ambitionne désormais de développer une plateforme dédiée à la gestion des applications de microservices sur le cloud, qui sera entièrement pilotée par des développeurs.

«Nous pensons qu’avoir une base open source devient aujourd’hui un prérequis pour des logiciels d’infrastructure de haute qualité largement adoptés, et que l’aspect le plus convaincant et le plus stratégique des logiciels open source est une communauté forte qui pilote la création, le développement et, finalement, l’adoption de ce logiciel», estime Bernard Liautaud, directeur associé de Balderton Capital.

Containous : les données clés

Fondateurs : Emile Vauge

Création : 2016

Siège social : San Francisco, Californie

Secteur : informatique

Activité : solutions open-source

Financement : 10 million de dollars en janvier 2020 auprès de Balderton, avec le participation d’Elaia et 360Capital.