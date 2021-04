Cloud: Google inaugure un hub européen de 1,7 milliard d’euros en Pologne

Le géant technologique américain Google a lancé mercredi à Varsovie un nouveau hub de services cloud, son premier en Europe centrale et orientale, d’une valeur de près de 1,7 milliard d’euros. « Nous espérons que la nouvelle région de Google Cloud contribuera à la reprise après la pandémie et contribuera à une économie numérique florissante en Pologne et dans les pays voisins », a déclaré Magdalena Dziewguc, responsable pays de Google Cloud, dans un communiqué.

Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a salué le nouveau hub en déclarant qu’il garantirait « un meilleur service des entreprises privées et publiques » et renforcerait la sécurité car les données seraient stockées en Pologne. Selon le chargé d’affaires de l’ambassade américaine, Bix Aliu, les entreprises américaines ont investi jusqu’à présent environ 60 milliards de dollars en Pologne et Google « ajoutait près de 2 milliards de dollars à ce chiffre en développant les services cloud ».

L’économie polonaise est entrée en récession l’année dernière pour la première fois depuis la chute du communisme il y a trois décennies à cause de la pandémie, mais elle devrait rebondir cette année. Le gouvernement a mis l’accent sur le développement du secteur technologique. Microsoft a annoncé l’année dernière qu’il investirait un milliard de dollars en Pologne pour étendre ses opérations, y compris la création d’un nouveau centre de données régional de cloud computing.