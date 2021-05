Cloud: Platform.sh rachète Blackfire.io pour devenir un géant international

Afin de satisfaire les besoins de fluidité des sites web, la plateforme cloud d’hébergement d’applications web Platform.sh annonce l’acquisition de son compatriote Blackfire pour devenir un géant français capable, de rivaliser avec ses concurrents américains notamment. Platform.sh, un poids lourd dans son domaine sur le marché européen, ambitionne d’étoffer son offre grâce à la technologie de l’entreprise parisienne, qui développe une suite de fonctionnalités permettant la gestion d’applications web.

Fondé en 2010 par Ori Pekelman, Damien Tournoud et Fred Plais, Platform.sh s’est imposé en Europe comme à l’étranger. En effet, l’entreprise française qui a levé plus de 47 millions de dollars depuis son lancement réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires aux États-Unis. Dans le cadre de cette acquisition, l’équipe de Blackfire intégrera Platform.sh tandis que son fondateur Fabien Potencier rejoindra l’équipe de direction de l’entreprise.

En les accueillant, l’entreprise obtient aussi deux nouvelles technologies, Blackfire Profiler qui permet aux développeurs d’identifier les goulots d’étranglement de performance dans leurs applications et Blackfire Monitoring, un outil de mesure de performance des applications. Leurs clients pourront ainsi observer et gérer les performances de toutes leurs applications depuis une plateforme unifiée.

«Construire des applications et des expériences numériques de qualité»

« Cette acquisition renforce notre vision de permettre aux entreprises de concentrer leur énergie et leur talent à construire des applications et des expériences numériques de qualité, plutôt qu’à passer du temps à manager l’infrastructure cloud », commente Frédéric Plais, CEO et co-fondateur de Platform.sh. « En intégrant Blackfire à Platform.sh, nos clients pourront suivre en permanence la performance et la disponibilité de l’ensemble de leur flotte de sites web et identifier plus vite comment rendre leurs applications encore plus performantes ».

Platform.sh comptera désormais 265 employés, des partenariats avec plus de 300 agences web et des milliers de clients à travers le monde. L’entreprise prendra effectivement en charge les clients de Blackfire Profiler et Blackfire Monitoring à travers Platform.sh. « Avec Platform.sh, nous partageons la même vision depuis des années : pour se concentrer sur le développement de leur valeur, les entreprises ont besoin d’une plateforme unifiée qui donne vie à leurs idées de manière transparente », commente Fabien Potencier, CEO et fondateur de Blackfire. « Ainsi, en alliant nos forces, nous allons faciliter le travail de développement des applications des équipes techniques, tout en solutionnant les problèmes de performance ».