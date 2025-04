Comment Amazon est en train d’avaler la publicité de marque grâce à la data transactionnelle

En quelques années, Amazon est passé d’un canal e-commerce à un acteur central de la publicité mondiale. Le moteur de cette transformation ? Sa maîtrise unique de la donnée transactionnelle. Dans un monde post-cookies, cette capacité à lier intention, exposition publicitaire et achat effectif redéfinit la chaîne de valeur du marketing. Amazon ne vend plus seulement des produits : il vend de l’efficacité mesurable aux marques. Et cela change tout.

Une plateforme publicitaire déguisée en marketplace

Amazon n’est pas un média. C’est un environnement dans lequel l’utilisateur vient avec une intention d’achat explicite. Contrairement aux plateformes sociales ou de streaming, Amazon capte des signaux forts : mots-clés tapés, pages produits consultées, fréquence d’achat, panier moyen, abandons de commande… Cette granularité comportementale n’a pas d’équivalent dans l’écosystème publicitaire classique.

En superposant à cela des données de profil (adresse, abonnement Prime, historique de navigation), Amazon est capable de construire des segments d’audience ultra-précis et activables en temps réel. Ce sont ces segments qui sont aujourd’hui monétisés à grande échelle via Amazon Ads — sur Amazon, mais aussi hors d’Amazon.

Le basculement : de la performance à la marque

Longtemps cantonnée au search sponsorisé (Sponsored Products, Sponsored Brands), la publicité Amazon a étendu son influence sur le branding. Grâce à son Amazon Marketing Cloud, la firme permet désormais aux annonceurs de piloter des campagnes haut de funnel (TV connectée, podcasts, display premium) tout en mesurant leur impact sur les ventes. Un format publicitaire diffusé sur une chaîne de streaming peut ainsi être relié à un achat réalisé 72 heures plus tard sur Amazon.

Ce niveau de mesure permet d’optimiser en continu le ciblage, la création et le budget. Mais surtout, il offre ce que les régies traditionnelles ne peuvent plus garantir : la preuve de l’efficacité publicitaire à grande échelle, jusqu’à la conversion réelle.

Une architecture qui intègre média, data et logistique

Ce qui distingue Amazon des autres plateformes n’est pas seulement sa data, mais son intégration verticale. Une marque peut y acheter de l’espace média, diffuser une vidéo en CTV, router un client vers une fiche produit, finaliser la vente via “Buy with Prime”, assurer la livraison avec FBA, et analyser l’ensemble du parcours dans AMC. Aucune autre entité ne maîtrise cette chaîne de bout en bout.

À cela s’ajoute une capacité à activer les audiences sur des environnements tiers : Twitch, Freevee, Fire TV, Prime Video, NBA, NFL, bientôt même des podcasts natifs. Amazon devient ainsi un hub publicitaire full-funnel — de l’attention à la conversion, sans rupture.

Ce que cela change pour les marques

Ce nouveau paradigme redistribue les cartes. Les budgets brand et performance ne peuvent plus être séparés. Les agences doivent apprendre à intégrer retail media et création. Les marques doivent revoir leurs indicateurs : impressions ne suffit plus, le ROAS doit s’enrichir d’une vision multi-touch, transcanal, long terme.

Plus fondamentalement, Amazon impose une pression nouvelle : celle d’un marketing accountable par défaut. Il ne s’agit plus de raconter une histoire de marque, mais de prouver son efficacité à chaque niveau du tunnel de conversion, y compris sur des actions branding.

La publicité de marque ne survivra que si elle prouve son impact

En absorbant le branding dans un système mesurable et transactionnel, Amazon remet en cause les principes historiques de la publicité de marque. L’émotion seule ne suffit plus. L’exposition doit produire un effet, traçable, attribuable, rentable.

Ce modèle n’est pas sans risque. Il peut encourager les marques à court-circuiter les récits profonds au profit d’indicateurs immédiats. Mais il crée aussi une nouvelle exigence : celle d’un marketing créatif, mais justifiable. Un marketing capable de raconter, séduire, convertir — et de le démontrer.

Dans cette nouvelle grammaire, Amazon impose sa syntaxe : la donnée précède le message. Les marques qui l’intègrent pourront bâtir des stratégies publicitaires enfin alignées avec les usages réels des consommateurs. Les autres continueront d’investir à l’aveugle, dans un paysage où la visibilité sans impact ne vaut plus rien.